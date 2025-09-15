Santos vs Atlas EN VIVO, 15 de septiembre: hora y canal para ver Liga MX Femenil

No ha sido el mejor arranque de la Liga MX Femenil para Santos Laguna ni para el Atlas de Guadalajara. Las dos escuadras han sufrido bastante de malos resultados que las han dejado en la parte baja de la tabla de posiciones. Con realidades similares, pero con una crisis más aguda de Santos, el cuadro de Torreón necesita respetar la casa para salir del fondo.

En la comarca lagunera, Santos irá por los tres puntos, pero no será nada sencillo. Atlas se juega sus cartas con la necesidad de ascender posiciones. Las de Guadalajara buscan sellar su clasificación para la Liguilla, mientras que las santistas deben bajar a Necaxa al último puesto.

Atlas necesita dar el golpe en Torreón para poder meterse la idea de sellar la Liguilla. Ganar no le daría todavía entrada, pero estaría a solo tres puntos de la línea de Juárez que ocupa la octava casilla.

SANTOS LAGUNA VS ATLAS DE GUADALAJARA EN VIVO: HORA Y CANAL PARA VER LA LIGA MX FEMENIL

El partido entre Santos Laguna vs Atlas de Guadalajara marcará el final de la fecha 11 de la Liga MX Femenil. Se jugará a partir de las 19:00 horas de Colombia y a las 18:00 de México. El partido podrá verse por TUBITV.