Santos y una decisión polémica: no habrá homenaje con público para Pelé

Santos, el único equipo brasileño en el que Pelé jugó, descartó la celebración de algún acto con público el próximo 29 de diciembre, cuando se cumple un año de la muerte de su máximo ídolo, informó este jueves el club.

El equipo de la ciudad portuaria de Santos tiene previsto una serie de homenajes virtuales y en vídeo a través de las redes sociales, con participación de amigos, excompañeros y familiares de Pelé, dijo a EFE una fuente del club.

Pelé, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, falleció el 29 de diciembre de 2022 a los 82 años víctima de un cáncer.

Ya el Mausoleo do Rei, en el Memorial Necrópole Ecumênica y donde está sepultado el insigne exfutbolista, preparó un esquema especial para las visitas a la tumba.

El noveno piso del curioso cementerio, de estructura vertical y con vista al estadio Vila Belmiro, es propiedad de la familia de Pelé desde que fue comprado por el propio exjugador para enterrar a su padre, el también exfutbolista Dondinho.

No obstante, el cementerio recomendó que Pelé fuese enterrado en el mausoleo del primer piso para facilitar el acceso de los visitantes y tener espacio para exhibir algunas piezas del acervo, como el automóvil de lujo recibido por su milésimo gol.

Además de la ampliación de los horarios, las personas necesitarán realizar un registro gratuito previo para agendar la visita, en la que pueden contemplar algunos ítems del acervo del deportista, como el automóvil de la marca Mercedes Benz.

El Museo Pelé, también en Santos y que cuenta con una exposición permanente, también contará con una programación especial en la última semana del año para conmemorar el primer aniversario de su muerte.

El año de la muerte de 'o Rei' estuvo también marcado por la decisión esta semana del Segundo Juzgado de Familia y Sucesiones de la Comarca de Santos sobre la aprobación del testamento dejado por Pelé y en el que todos sus herederos estuvieron de acuerdo.

Sin divulgar el valor del patrimonio, la Justicia homologó la voluntad de Pelé de dejar el 30 % de sus bienes a su viuda Márcia Aoki y el 30 % restante a sus ocho hijos, incluidos la fallecida Sandra Regina y la hijastra Gemina MacMahon.

La herencia de Sandra Regina, cuya paternidad fue reconocida judicialmente y murió de cáncer en 2006, será recibida por sus hijos Otávio y Gabriel, nietos de Pelé.

En su testamento, Pelé dejó entrever la posibilidad de la existencia de otra hija no reconocida y por sus complicaciones de salud no pudo realizarse la prueba genética de paternidad, que la demandante hizo recientemente con sus supuestos hermanos y dio negativa.

Sin embargo, el abogado de la familia de Pelé dijo a medios que la mujer, identificada como Maria do Socorro y de la que no se divulgó su edad, puede pedir una contraprueba ante la Justicia y en caso, de dar el resultado positivo, los herederos no interpondrán recursos legales.