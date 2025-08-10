Sao Paulo calienta el duelo ante Nacional en Libertadores: técnico lanza advertencia

Atlético Nacional sigue dando de qué hablar a nivel nacional e internacional, ya que en el Fútbol Profesional Colombiano ya se encargó de sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay, en la Liga BetPlay se encuentran en la parte alta de la tabla de posiciones siendo escoltas de Junior de Barranquilla y ahora el objetivo principal es la Copa Libertadores.

Bajo el mando del estratega argentino, Javier Gandolfi, el 'verde paisa' ya conquistó la Superliga, pero hay resultados y decisiones que no han sido del todo satisfactorias para los fanáticos. Ahora, otro contundente golpe que se puede llegar a presentar para Nacional es que Sao Paulo llega con ilusión y buen presente en el fútbol brasileño, tal como lo dio a conocer el estratega, Hernán Crespo.

Crespo fue contundente con el partido entre Nacional y Sao Paulo en Copa Libertadores

Inician los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en donde se comenzarán a definir las ventajas que tendrán los ocho mejores equipos que tengan la oportunidad de clasificar a cuartos. En este primer compromiso será Atlético Nacional el que cuente con la "ventaja" de auspiciar como local en el Atanasio Girardot.

En Medellín, el equipo comandado por Gandolfi sin duda alguna se hace fuerte, pero Hernán Crespo se mostró bastante seguro con las declaraciones que dio después de haber vuelto a sumar de a tres unidades en el Brasileirao ante Vitória. El estratega argentino confirmó que es su sueño seguir avanzando en la Libertadores, pero que mantendrá los "pies sobre la tierra" para alcanzar dicho objetivo.