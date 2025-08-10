Actualizado:
Sao Paulo calienta el duelo ante Nacional en Libertadores: técnico lanza advertencia
Se aproximan los octavos de final de la Copa Libertadores y entrenador de Sao Paulo ya le lanza advertencia a Nacional.
Atlético Nacional sigue dando de qué hablar a nivel nacional e internacional, ya que en el Fútbol Profesional Colombiano ya se encargó de sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay, en la Liga BetPlay se encuentran en la parte alta de la tabla de posiciones siendo escoltas de Junior de Barranquilla y ahora el objetivo principal es la Copa Libertadores.
Bajo el mando del estratega argentino, Javier Gandolfi, el 'verde paisa' ya conquistó la Superliga, pero hay resultados y decisiones que no han sido del todo satisfactorias para los fanáticos. Ahora, otro contundente golpe que se puede llegar a presentar para Nacional es que Sao Paulo llega con ilusión y buen presente en el fútbol brasileño, tal como lo dio a conocer el estratega, Hernán Crespo.
Crespo fue contundente con el partido entre Nacional y Sao Paulo en Copa Libertadores
Inician los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en donde se comenzarán a definir las ventajas que tendrán los ocho mejores equipos que tengan la oportunidad de clasificar a cuartos. En este primer compromiso será Atlético Nacional el que cuente con la "ventaja" de auspiciar como local en el Atanasio Girardot.
En Medellín, el equipo comandado por Gandolfi sin duda alguna se hace fuerte, pero Hernán Crespo se mostró bastante seguro con las declaraciones que dio después de haber vuelto a sumar de a tres unidades en el Brasileirao ante Vitória. El estratega argentino confirmó que es su sueño seguir avanzando en la Libertadores, pero que mantendrá los "pies sobre la tierra" para alcanzar dicho objetivo.
"Es un sueño para todos, para la afición, los jugadores y para mí, pero la realidad es otra. Un sueño es un sueño y la realidad es otra. Intentaremos con todas nuestras fuerzas alcanzar este sueño, pero con los pies sobre la tierra."
¿Cuándo serán los partidos de Copa Libertadores entre Nacional vs Sao Paulo?
Atlético Nacional y São Paulo se enfrentarán en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en una serie que promete gran emoción. El partido de ida se disputará el martes 12 de agosto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a las 7:30 p.m. hora colombiana, mientras que la vuelta se jugará el martes 19 de agosto en el estadio Morumbí de São Paulo, también a las 7:30 p.m. Ambos encuentros serán decisivos para definir al clasificado a los cuartos de final del certamen continental.
