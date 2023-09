Decisión que tomaría Sao Paulo complicaría el futuro de James en Brasil

James Rodríguez terminó su participación con la Selección Colombia en la primera jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Tras haber jugado 47 minutos en los partidos ante Venezuela y Chile, el cucuteño regresó a la concentración con Sao Paulo para continuar su paso con el club paulista

Sin embargo, en su vuelta a Brasil, el futbolista colombiano se encontró con una noticia que podría complicar su estadía en el onceno tricolor. Según la información revelada durante las últimas horas, el equipo podría tener un cambio importante que afectaría al ex Real Madrid.

La información revela que Sao Paulo romperá una relación de cinco años con la marca deportiva Adidas y tendrá nueva indumentaria para el siguiente año. Un hecho que a simple vista pasaría desapercibido.

La complicación sobre esto, es que el jugador es una de las principales figuras de la marca alemana, por ello su potencial comercial se reduciría notablemente. Los derechos de imagen y otros puntos del contrato del futbolista serían los afectados, en un principio. Todo esto cambiaría las condiciones de su relación contractual con el club.

Según las fuentes cercanas al club, la nueva marca deportiva del club sería New Balance. Dicha marca es auspiciarte en la actualidad de Red Bull Bragantino. En Europa son la casa que viste a equipos como Porto y Lille.

“São Paulo no renovará con Adidas para 2024 y ha firmado con New Balance, que también patrocina a Bragantino. La información fue confirmada. La imagen es solo ilustrativa y no representa el nuevo uniforme tricolor”, se informó.

Por ahora, habrá que esperar cuál será la decisión del club y ver si James será una de las caras de la nueva camiseta. Su contrato exclusivo con la marca alemana lo podría restringir para hacer algunas publicidades.