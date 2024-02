Sao Paulo tomó cartas en el asunto con el futuro de James: "deciden los técnicos"

La novela en el fútbol sudamericano en las últimas semanas, sin duda alguna, tiene nombre y apellido. Se llama, James Rodríguez. Nada más y nada menos, el colombiano, jugador del Sao Paulo armó una ‘pataleta’ por los pocos minutos que había sumado en cancha, y cuando se confirmó que había pedido la rescisión de contrato, aparecieron los rumores que lo ponían nuevamente en el radar de Europa.

Besiktas, Real Salt Lake, Banfield, Boca Juniors, entre otros clubes de Sudamérica se interesaron en contar con James Rodríguez, pero un tema económico separaba la salida del ex Real Madrid. Finalmente, recibió portazos de clubes, dejó la pataleta atrás, y confirmó que seguirá hasta 2025 con el Sao Paulo.

De acuerdo con la prensa brasileña, “James pidió marcharse hace unos días y estuvo hablando con otros clubes. Sin avances en las conversaciones, repensó su decisión y optó por quedarse en Sao Paulo”. Además, habría pedido disculpas a la institución paulista.

Muricy Ramalho, Coordinador de Deportes de Sao Paulo habló sobre el giro en la carrera de James afirmando que, “entiendo a los jugadores, también fui jugador, no es fácil no jugar, sé que es muy complicado, más como un jugador diferencial, que es un crack”. Continuó por esa misma línea, “se entiende, lo que no estuvo bien es que él no fue a Belo Horizonte, él pidió disculpas, eso es lo importante”.

También, precisó cómo fue la situación con el colombiano, “nunca se apartó de los entrenamientos, siempre cumplió con sus obligaciones, los horarios, dio el 100%, haciendo el día a día con los jugadores, correctamente. La gente entendió el pedido de disculpas, dijo que quería seguir jugando en Sao Paulo”.

Finalmente, demostró su felicidad de tenerlo de vuelta, “no se puede dejar de lado a un crack como esos, esa es mi opinión, siempre fue mi opinión en Sao Paulo, claro que los que deciden siempre son los técnicos”.