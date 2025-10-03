Cargando contenido

Sao Paulo vs San Lorenzo, Copa Libertadores Femenina
Vie, 03/10/2025 - 17:14

Sao Paulo vs San Lorenzo EN VIVO 3 de octubre: hora y canal para la Libertadores Femenina

Se disputa la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina.

Sao Paulo y San Lorenzo disputarán este jueves la fecha uno de la Copa Libertadores Femenina que se vive en territorio argentino.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.

Siga Sao Paulo vs San Lorenzo EN VIVO 3 de octubre: hora y canal para la Libertadores Femenina

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00

