Sao Paulo vs San Lorenzo EN VIVO 3 de octubre: hora y canal para la Libertadores Femenina
Se disputa la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina.
Sao Paulo y San Lorenzo disputarán este jueves la fecha uno de la Copa Libertadores Femenina que se vive en territorio argentino.
Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.
Siga Sao Paulo vs San Lorenzo EN VIVO 3 de octubre: hora y canal para la Libertadores Femenina
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00
