Saprissa vs Herediano: hora y cómo ver el partido de la Copa del Rey

Saprissa del entrenador español Iñaki Alonso, busca el jueves hacer valer su casa y golpear primero en la final del fútbol de Costa Rica ante un Herediano que cerró la fase regular del torneo como el líder y que quiere demostrar su poderío.

DEPORTIVO SAPRISSA VS HEREDIANO: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

El partido Deportivo Saprissa vs Herediano lo pueden ver por Centro América TV para las personas que se encuentran en Estados Unidos.



Costa Rica: 6:00 pm

Colombia: 7:00 pm

México: 7:00 pm

Estados Unidos: 7:00 pm (este), 4:00 pm (pacífico)



El compromiso se juega el jueves en el estadio Ricardo Saprissa, en San José, con un aforo habilitado del 40 %, unos 8.000 aficionados vacunados contra la covid-19, la mayor cantidad de público que se ha permitido en un partido de clubes en lo que va de la pandemia.



El Saprissa llega a esta final con la motivación al tope tras superar la serie de semifinal de la segunda fase ante el propio Herediano, y la final de esa etapa ante el Alajuelense.



El Herediano, como líder de la primera etapa de 22 jornadas, obtuvo el derecho a disputar una gran final en caso de no ganar la segunda fase, como terminó sucediendo con el Saprissa como triunfador y contendiente al título.



El Saprissa ha tomado otro aire al mando de Iñaki Alonso, quien no ha escatimado en elogios a su plantilla y al "ADN ganador" que ha encontrado en el club más laureado del país con 36 títulos locales.



El portero Aaron Cruz, quien tapó un penal en la serie anterior ante el Alajuelese que fue vital para mantener el 2-1 global, será uno de los llamados a convertirse en la figura de la final, junto a sus compañeros de la zaga Kendall Waston y el trinitense Aubrey David, una pareja de centrales que ha dado garantías de seguridad al equipo.



En el medio campo el ´5´ David Guzmán estará acompañado por los creativos Marvin Angulo y Christian Bolaños, mientras que el ataque estará comandado por el goleador del equipo Jimmy Marín y el '9' Orlando Sinclair.



La gran duda del Saprissa es si el centrocampista y capitán, el argentino Mariano Torres, estará recuperado de una lesión muscular que lo ha alejado de los últimos partidos.



En la acera del Herediano, el entrenador Jeaustin Campos ha expresado su confianza en la calidad de un plantel que quiere tomar revancha del Saprissa por haberle sacado de las semifinales de la segunda fase con un global de 3-1.



El portero Esteban Alvarado es una de las figuras del Herediano y un pilar en el que el equipo espera apoyarse en esta final para que sus jugadores ofensivos como el extremo izquierdo Gerson Torres y el ariete Yendrick Ruiz, marquen la diferencia en la otra área.



El Herediano, que está en la búsqueda de su vigésimo noveno título, espera obtener el jueves un buen resultado para cerrar la final en casa el próximo domingo.