Sara Uribe rompió el silencio sobre su relación con Freddy Guarín

Sara Uribe habló por primera vez de su actual relación con Fredy Guarín, después de que se confirmó la rumorada ruptura. La presentadora aseguró que le agradece mucho por haberle dado el mejor regalo de su vida, que es su hijo Jacobo.

En medio de un Live con Analia Michelengeli, la recordada directora del reality ‘Protagonista de Nuestra Tele’, se sinceró y expresó públicamente la admiración y el cariño que siente por el futbolista, luego de que le cuestionará la argentina: “¿Cómo está la cosa con el papá del niño?”.

Lee también: ¡Suenan las campanas! Daniella Álvarez reveló planes de matrimonio

“Fredy toda la vida va a ser el papá de mi hijo y yo feliz de que sea un gran papá con Jacobo, y que Jacobo siempre se llene del amor de su padre, porque es un ídolo en todo lo que hace; es un hombre muy exitoso (…) mi hijo va a tener el mejor referente de papá”, expresó.

No obstante, añadió: “A Fredy lo voy a amar toda mi vida, porque es el papá de mi hijo. O sea, no le tengo sino agradecimiento en todo. Y yo lo admiro porque es un teso, un gran futbolista, ha llegado a donde ha querido, ha sacado a su familia adelante, ha sido mi pana (…) Fredy me dio lo mejor de mi vida, a este ángel. Yo vivo agradecida, porque me llenó de amor y de felicidad con este negro que es mi compañía, mi vida, todo. Jacobo es la bendición más bonita de mi vida; me llenó el alma y la vida”.

Por último, Sara aseguró que no puede meter odio en el corazón de su hijo y que siempre hará que ellos dos fortalezcan ese vínculo entre ellos.

“Nunca le voy a quitar el amor de su papa a mi hijo, eso nunca va a pasar, siempre lo voy a defender esté con otra persona o no lo esté. Él ha sido mi pana y espero que lo sigamos siendo, luz para él y luz para mí”, añadió.