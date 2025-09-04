Scaloni preocupa a la Selección de Argentina: pone en duda continuidad

La Selección Argentina afronta las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 con la tranquilidad de haber asegurado con anticipación su clasificación, pero también con la obligación de cerrar el camino de la mejor manera posible.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ha sido uno de los más sólidos de la competición, mostrando regularidad en casa y carácter en sus visitas, lo que le ha permitido mantenerse en la parte alta de la tabla desde el inicio del torneo. Sin embargo, unas recientes declaraciones del estratega podrían llegar a afectar su rendimiento, ya que dijo que no estaba seguro de su continuidad.

Scaloni confirmó que no ha renovado con Argentina

En las jornadas finales, Argentina tendrá compromisos que, si bien no definirán su presencia en la próxima Copa del Mundo, sí representan pruebas de exigencia para consolidar su estilo y dar rodaje a los jugadores que pueden ser protagonistas en el futuro inmediato. Además, estos encuentros tienen un valor simbólico, pues son oportunidades para que el vigente campeón del mundo siga demostrando su jerarquía y de paso que tenga rotación en cuanto a la plantilla que acostumbra.

Messi ya dio un duro golpe al confirmar que esta sería su última eliminatoria con la 'albiceleste' y ahora llega a rematar Scaloni, quien a puertas de disputar una nueva edición del Mundial para defender el título que obtuvo en 2022, dijo que todavía no han entrado en contacto con él para hablar sobre su continuidad.