Scaloni preocupa a la Selección de Argentina: pone en duda continuidad
Scaloni dio una sorpresiva noticia sobre su futuro dirigiendo a Argentina a puertas de iniciar el Mundial.
La Selección Argentina afronta las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 con la tranquilidad de haber asegurado con anticipación su clasificación, pero también con la obligación de cerrar el camino de la mejor manera posible.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni ha sido uno de los más sólidos de la competición, mostrando regularidad en casa y carácter en sus visitas, lo que le ha permitido mantenerse en la parte alta de la tabla desde el inicio del torneo. Sin embargo, unas recientes declaraciones del estratega podrían llegar a afectar su rendimiento, ya que dijo que no estaba seguro de su continuidad.
Scaloni confirmó que no ha renovado con Argentina
En las jornadas finales, Argentina tendrá compromisos que, si bien no definirán su presencia en la próxima Copa del Mundo, sí representan pruebas de exigencia para consolidar su estilo y dar rodaje a los jugadores que pueden ser protagonistas en el futuro inmediato. Además, estos encuentros tienen un valor simbólico, pues son oportunidades para que el vigente campeón del mundo siga demostrando su jerarquía y de paso que tenga rotación en cuanto a la plantilla que acostumbra.
Messi ya dio un duro golpe al confirmar que esta sería su última eliminatoria con la 'albiceleste' y ahora llega a rematar Scaloni, quien a puertas de disputar una nueva edición del Mundial para defender el título que obtuvo en 2022, dijo que todavía no han entrado en contacto con él para hablar sobre su continuidad.
"No descarto nada, no hablamos todavía sobre una renovación. Hoy mi cabeza está en otro lado. Estoy muy cómodo, es la verdad, pero ahora no es el momento".
¿Cuándo serán los últimos partidos de Argentina en la eliminatoria?
La Selección Argentina disputará sus últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en septiembre de 2025. El primer compromiso será el jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires frente a Venezuela, encuentro que tendrá un matiz especial ya que marcará el último partido de Lionel Messi en eliminatorias jugando como local. Posteriormente, la Albiceleste cerrará su participación en la fase clasificatoria el martes 9 de septiembre como visitante ante Ecuador en Guayaquil, en un duelo que promete intensidad dado que el conjunto local aún pelea por un cupo. Con la clasificación asegurada, Argentina buscará cerrar la eliminatoria con solidez, buen fútbol y la despedida emotiva de su capitán en territorio argentino.
