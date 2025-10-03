Scaloni también da sorpresas: Así es la convocatoria de Argentina

Algunas sorpresas en la lista

Las convocatorias de la selección Argentina suelen ser muy parecidas, mantienen una base y traen uno que otro jugador que lo esté haciendo bien para darle oportunidad, en este caso hay 3 novedades que sorprenden pero ilusionan al pueblo argentino.

Facundo Cambeses - Racing

El arquero Cambeses es una de las grandes sorpresas de la convocatoria, si bien el entrenador llamó 4 arqueros hay que tener en cuenta que el Dibu Martínez no jugó en Europa por una molestia por lo que puede ser la situación ideal para que el arquero de Racing pueda debutar. Facundo Cambeses tiene 28 años y actualmente está en el futbol argentino, en Racing es una pieza clave para Gustavo Costas y se ha convertido en uno de los mejores arqueros del futbol no solo argentino sino sudamericano.

Lautaro Rivero - River Plate

El defensor central de River es tranquilamente la sorpresa más grande de esta convocatoria, el joven jugador de apenas 21 años se ha hecho presente en la zaga defensiva del equipo millonario en los últimos partidos y ha destacado de gran manera, sobre todo por el flojo momento del equipo en donde él ha sobresalido.

José Manuel López - Palmeiras

El volante creativo de Palmeiras ha sido uno de los jugadores más importantes de su equipo en esta campaña, un volante que le da juego al equipo y con un muy buen pie. Con 24 años es nuevo convocado por Scaloni en una selección que está llena de volantes creativos con futuro, el de Palmeiras destaca por su 1.90mts de estatura lo que no es del todo normal para ser un volante 10.

Entre la lista de convocados también aparecen nombres de siempre como Messi, Romero, Otamendi, Paredes y jóvenes estrellas que ya habían sido llamadas, Mastantuono, Nico Paz o Giuliano Simeone.