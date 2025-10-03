Cargando contenido

Lionel Messi con Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas
Vie, 03/10/2025 - 12:10

Scaloni también da sorpresas: Así es la convocatoria de Argentina

La selección argentina enfrentará a Venezuela y Puerto Rico en esta fecha FIFA.

Lionel Scaloni y la AFA hicieron oficial la lista de convocados para los dos partidos amistosos de la selección Argentina en este mes de octubre, los campeones del mundo juegan frente a Venezuela y Puerto Rico en lo que serán dos partidos para probar a los nuevos y preparar la plantilla para el futuro próximo que es la copa del mundo 2026.

Lionel Scaloni sorprendió con varios nombres que venían haciendo méritos para ser convocados, Argentina tiene un fondo de plantilla impresionante y cada vez salen más y más jugadores. 

Algunas sorpresas en la lista

Las convocatorias de la selección Argentina suelen ser muy parecidas, mantienen una base y traen uno que otro jugador que lo esté haciendo bien para darle oportunidad, en este caso hay 3 novedades que sorprenden pero ilusionan al pueblo argentino. 

Facundo Cambeses - Racing

El arquero Cambeses es una de las grandes sorpresas de la convocatoria, si bien el entrenador llamó 4 arqueros hay que tener en cuenta que el Dibu Martínez no jugó en Europa por una molestia por lo que puede ser la situación ideal para que el arquero de Racing pueda debutar. Facundo Cambeses tiene 28 años y actualmente está en el futbol argentino, en Racing es una pieza clave para Gustavo Costas y se ha convertido en uno de los mejores arqueros del futbol no solo argentino sino sudamericano. 

Lautaro Rivero - River Plate

El defensor central de River es tranquilamente la sorpresa más grande de esta convocatoria, el joven jugador de apenas 21 años se ha hecho presente en la zaga defensiva del equipo millonario en los últimos partidos y ha destacado de gran manera, sobre todo por el flojo momento del equipo en donde él ha sobresalido. 

José Manuel López - Palmeiras

El volante creativo de Palmeiras ha sido uno de los jugadores más importantes de su equipo en esta campaña, un volante que le da juego al equipo y con un muy buen pie. Con 24 años es nuevo convocado por Scaloni en una selección que está llena de volantes creativos con futuro, el de Palmeiras destaca por su 1.90mts de estatura lo que no es del todo normal para ser un volante 10. 

Entre la lista de convocados también aparecen nombres de siempre como Messi, Romero, Otamendi, Paredes y jóvenes estrellas que ya habían sido llamadas, Mastantuono, Nico Paz o Giuliano Simeone. 

Cuando son los partidos de la albiceleste

La selección Argentina enfrentará a Venezuela el próximo 10 de octubre de 2025 a las 7:00p.m. y después enfrentará a Puerto Rico el 13 del mismo mes a las 6:00p.m. esta será una gran oportunidad para esos nuevos convocados de coger confianza y empezar a mostrar sus cualidades vestidos con la camiseta de los campeones del mundo. 

