Se acabó el idilio: ultras de Galatasaray piden la salida de Falcao

El delantero colombiano Radamel Falcao García ha sido noticia de primera página en los medios deportivos de Turquía en los últimos días debido a la incertidumbre que hay en Estambul con respecto a su continuidad o salida de Galatasaray al no cumplir con los objetivos de la temporada.

Y es que el 'tigre' no pudo tener el mejor desempeño tras sufrir una serie de lesiones que lo obligaron a alejarse de las canchas en repetidas ocasiones por lo que tan solo marcó 11 goles en 22 partidos.

Le puede interesar: alcao García ya habría decidido sobre su futuro y Galatasaray lo sabe

Los números del colombiano ha puesto a pensar a los directivos de los 'leones' principalmente por el alto costo del salario del atacante, ya que devenga siete millones de dólares.

Teniendo en cuenta lo anterior, UltrAslan, la principal barra de Galatasaray, mediante su líder Oğuz Altay, indicó en diálogo con el medio Ajansspor que el club tiene que salir de jugadores para poder realizar nuevas incorporaciones, principalmente después de no haber clasificado a ninguna competición europea para el próximo año.

Sobre Falcao, el Oğuz Altay señaló que no es adecuado que el equipo de Estambul pague el costoso salario del colombiano por lo que es necesario "deshacerse de esta responsabilidad".

Lea también: Vuelta a Burgos: clasificación general de los colombianos tras la etapa 3

"El presupuesto de Galatasaray no es adecuado para pagar a Falcao. No fue recibido. Especialmente, es una tortura pagar el dinero de un jugador que no va a trofeos europeos, que cuesta 7 millones de euros con bonos. Galatasaray necesita deshacerse de esta responsabilidad", indicó.

Lo manifestado por la afición de Galatasaray se da cuando se reveló desde Turquía que el delantero se reúne con el entrenador Fatih Terim y lo directivos del club con el objetivo de definir su futuro.