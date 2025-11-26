Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 14:30
Se acerca la final del Mundial sub 17: Así llegaron los dos finalistas
El Mundial sub 17 está terminando y una selección europea gritará campeón.
El Mundial sub 17 de la FIFA ha sido un torneo lleno de sorpresas, los sudamericanos no hicieron un gran papel, las grandes potencias se apagaron y hay una final inédita con un equipo que busca su primer título en cualquier categoría.
Austria y Portugal buscarán el título en una final que se disputará mañana 27 de noviembre a partir de las 11:00a.m.
Así llegan ambos equipos
La final se jugará entre dos selecciones europeas que han recorrido caminos sólidos para llegar ahí.
Portugal:
El equipo luso llega a la final después de superar todas las fases con solvencia, a excepción de la semifinal. En dieciseisavos de final se enfrentó con Bélgica y con un 2-1 tranquilo avanzó a los octavos donde se enfrentó con su primer rival latino, un México que venía de eliminar a Argentina, pero no pudo con Portugal que se impuso 3-1. En cuartos de final jugó contra otra de las sorpresas, Suiza, equipo al que le ganó 2-0. Finalmente en semifinales tuvo un duelo muy complicado con Brasil, un partido muy cerrado que terminó 0-0 y tras una agónica definición por penales se clasificó a la final.
Austria:
El equipo recorrió un camino muy sólido, en dieciseisavos de final se impuso 2-0 a Túnez para después dar la gran sorpresa del torneo al golear 4-0 a Inglaterra para eliminarlo y consolidarse como favorita desde ese momento. Después en cuartos se encontró con Japón, otra de las grandes potencias del futbol juvenil al que en un partido muy parejo eliminó con un justo 1-0. Finalmente en la semifinal se encontró con Italia, que llegaba como una de las favoritas para hacerse con la final, sin embargo, con un 2-0 sin preocupación para enfrentar a Portugal.
Hora y como ver la final
El partido entre Portugal y Austria se jugará el jueves 27 de noviembre a partir de las 11:00a.m. y se podrá ver por la señal en vivo de Deportes RCN.
Fuente
Antena 2