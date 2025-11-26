Se acerca la final del Mundial sub 17: Así llegaron los dos finalistas

Así llegan ambos equipos

La final se jugará entre dos selecciones europeas que han recorrido caminos sólidos para llegar ahí.

Portugal:

El equipo luso llega a la final después de superar todas las fases con solvencia, a excepción de la semifinal. En dieciseisavos de final se enfrentó con Bélgica y con un 2-1 tranquilo avanzó a los octavos donde se enfrentó con su primer rival latino, un México que venía de eliminar a Argentina, pero no pudo con Portugal que se impuso 3-1. En cuartos de final jugó contra otra de las sorpresas, Suiza, equipo al que le ganó 2-0. Finalmente en semifinales tuvo un duelo muy complicado con Brasil, un partido muy cerrado que terminó 0-0 y tras una agónica definición por penales se clasificó a la final.

Austria:

El equipo recorrió un camino muy sólido, en dieciseisavos de final se impuso 2-0 a Túnez para después dar la gran sorpresa del torneo al golear 4-0 a Inglaterra para eliminarlo y consolidarse como favorita desde ese momento. Después en cuartos se encontró con Japón, otra de las grandes potencias del futbol juvenil al que en un partido muy parejo eliminó con un justo 1-0. Finalmente en la semifinal se encontró con Italia, que llegaba como una de las favoritas para hacerse con la final, sin embargo, con un 2-0 sin preocupación para enfrentar a Portugal.