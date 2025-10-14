Se arma el Mundial 2026: las primeras 28 selecciones clasificadas

Desde Europa, el panorama todavía está en pleno desarrollo. Inglaterra se convirtió en la primera selección del viejo continente en sellar su boleto. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel realizó una fase impecable, con triunfos en todos sus compromisos, 18 goles a favor y ninguno en contra, lo que demuestra su solidez y candidatura seria al título. En las próximas semanas, equipos de peso como Francia, Alemania, España, Portugal y Países Bajos buscarán unirse a los ingleses para completar el grupo de clasificados de la UEFA.

Desde Sudamérica, la historia mantiene su carácter competitivo, aunque con nombres conocidos. Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay ya aseguraron su cupo para el certamen. La región, además, sigue consolidando su prestigio internacional, con una Argentina campeona vigente y una Colombia que atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos en los últimos años. Mientras que Bolivia logró el cupo al repechaje y definirá su cupo en marzo de 2026.

El bloque asiático también tiene representación confirmada. Australia, Irán, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, Qatar, Jordania y Uzbekistán son las naciones que ya obtuvieron su clasificación. De ellas, Jordania y Uzbekistán están a punto de lograr un hecho histórico, pues podrían participar por primera vez en un Mundial, un logro que demostraría el crecimiento y la expansión del fútbol en esa región del planeta.

Por su parte, el continente africano ha mostrado un proceso de renovación interesante. Ocho de sus nueve plazas ya tienen dueño: Argelia, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Costa de Marfil, Túnez, Sudáfrica y Cabo Verde. Este último es uno de los casos más llamativos, ya que su clasificación confirma el avance de selecciones emergentes en un continente que cada vez tiene más talento y competitividad.