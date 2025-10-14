Actualizado:
Se arma el Mundial 2026: las primeras 28 selecciones clasificadas
La Copa del Mundo 2026 sigue sumando equipos clasificados rumbo al sorteo del mes de diciembre.
El Mundial 2026 comienza a perfilarse con fuerza y emoción. A poco menos de dos meses del sorteo oficial, previsto para el 5 de diciembre en Washington D.C. ya se conocen 28 combinados nacionales que estarán presentes en la próxima cita mundialista de la FIFA. Este torneo no solo marcará el regreso del fútbol a suelo norteamericano, sino que también será la primera Copa del Mundo con 48 equipos, un formato que promete más espectáculo y oportunidades para nuevos equipos emergentes.
La Copa del Mundo arrancará el 11 de junio de 2026 y tendrá como sedes principales a Estados Unidos, México y Canadá, quienes obtuvieron su cupo de manera automática por ser los países anfitriones. La magnitud de este evento sin precedentes pondrá a prueba lo que será la primera cita mundialista con tres naciones como anfitrionas.
Desde Europa, el panorama todavía está en pleno desarrollo. Inglaterra se convirtió en la primera selección del viejo continente en sellar su boleto. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel realizó una fase impecable, con triunfos en todos sus compromisos, 18 goles a favor y ninguno en contra, lo que demuestra su solidez y candidatura seria al título. En las próximas semanas, equipos de peso como Francia, Alemania, España, Portugal y Países Bajos buscarán unirse a los ingleses para completar el grupo de clasificados de la UEFA.
Desde Sudamérica, la historia mantiene su carácter competitivo, aunque con nombres conocidos. Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay ya aseguraron su cupo para el certamen. La región, además, sigue consolidando su prestigio internacional, con una Argentina campeona vigente y una Colombia que atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos en los últimos años. Mientras que Bolivia logró el cupo al repechaje y definirá su cupo en marzo de 2026.
El bloque asiático también tiene representación confirmada. Australia, Irán, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, Qatar, Jordania y Uzbekistán son las naciones que ya obtuvieron su clasificación. De ellas, Jordania y Uzbekistán están a punto de lograr un hecho histórico, pues podrían participar por primera vez en un Mundial, un logro que demostraría el crecimiento y la expansión del fútbol en esa región del planeta.
Por su parte, el continente africano ha mostrado un proceso de renovación interesante. Ocho de sus nueve plazas ya tienen dueño: Argelia, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Costa de Marfil, Túnez, Sudáfrica y Cabo Verde. Este último es uno de los casos más llamativos, ya que su clasificación confirma el avance de selecciones emergentes en un continente que cada vez tiene más talento y competitividad.
28/48 ✅@Aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/eaksBnrBYM— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 14, 2025
En el otro extremo del mapa, Nueva Zelanda aseguró su presencia como representante de la Confederación de Oceanía (OFC), consolidando su hegemonía regional. Mientras tanto, Nueva Caledonia también aseguró una plaza para la repesca intercontinental de marzo.
Con 28 cupos confirmados y 20 por definir, el escenario mundialista se perfila vibrante. Las próximas fechas serán decisivas para conocer a los últimos invitados a la fiesta del fútbol. El Mundial 2026 promete ser el más grande de todos los tiempos, tanto por la diversidad de sus participantes como por la magnitud de la emoción que despertará en cada rincón del planeta.
