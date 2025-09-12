Se cae fichaje estrella: figura de Colombia no llegaría a Nacional

El fútbol colombiano se está robando las miradas de todo el mundo, en especial por lo conseguido por la Selección Colombia durante las eliminatorias sudamericanas, en donde sorprendieron de gran manera en las últimas jornadas y se lograron clasificar de manera directa a la Copa Mundial 2026 tras haber quedado en la tercera casilla.

Sin embargo, el FPC no se queda atrás y Atlético Nacional es justamente uno de sus representantes más fuertes a nivel nacional e internacional. El cuadro 'verdolaga' cuenta con una plantilla de jugadores excepcional, lleno de figuras importantes con paso por selecciones nacionales y a la cual quisieron sumar a Santiago Arias, pero la posibilidad habría llegado a su fin.

Santiago Arias no llegaría a Atlético Nacional tras la eliminatoria con Colombia

El equipo comandado por Néstor Lorenzo se convirtió en una de las seis selecciones sudamericanas que se quedaron con el cupo al Mundial 2026. El estratega argentino conformó un grupo de jugadores de alto nivel en donde tenía jóvenes figuras, futbolistas de la liga local, pero también varios experimentados como Santiago Arias.

El defensor de 33 años estará a apunto de disputar su tercer Mundial con la Selección Colombia y tras una extraordinaria participación con la 'tricolor', en especial en el partido contra Bolivia, volvió a llamar la atención en el mercado de fichajes, en donde despertó el interés de Atlético Nacional.