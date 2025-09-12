Actualizado:
Se cae fichaje estrella: figura de Colombia no llegaría a Nacional
Atlético Nacional se queda sin la oportunidad de fichar a figura de la Selección Colombia que acaba de clasificar al mundial.
El fútbol colombiano se está robando las miradas de todo el mundo, en especial por lo conseguido por la Selección Colombia durante las eliminatorias sudamericanas, en donde sorprendieron de gran manera en las últimas jornadas y se lograron clasificar de manera directa a la Copa Mundial 2026 tras haber quedado en la tercera casilla.
Sin embargo, el FPC no se queda atrás y Atlético Nacional es justamente uno de sus representantes más fuertes a nivel nacional e internacional. El cuadro 'verdolaga' cuenta con una plantilla de jugadores excepcional, lleno de figuras importantes con paso por selecciones nacionales y a la cual quisieron sumar a Santiago Arias, pero la posibilidad habría llegado a su fin.
Santiago Arias no llegaría a Atlético Nacional tras la eliminatoria con Colombia
El equipo comandado por Néstor Lorenzo se convirtió en una de las seis selecciones sudamericanas que se quedaron con el cupo al Mundial 2026. El estratega argentino conformó un grupo de jugadores de alto nivel en donde tenía jóvenes figuras, futbolistas de la liga local, pero también varios experimentados como Santiago Arias.
El defensor de 33 años estará a apunto de disputar su tercer Mundial con la Selección Colombia y tras una extraordinaria participación con la 'tricolor', en especial en el partido contra Bolivia, volvió a llamar la atención en el mercado de fichajes, en donde despertó el interés de Atlético Nacional.
Desde hace varios meses ha empezado a sonar la posibilidad de la salida de Andrés Felipe Román, por lo que tendrían que empezar a mirar opciones para reemplazarlo y Santiago Arias se acopla justo al perfil que se necesita. El antioqueño terminaría su contrato con Bahía en diciembre del presente año, pero aún así varias fuentes confirmaron que Arias no llegaría al club 'verdolaga' y la prioridad sería mantener a Alfredo Morelos.
🚨 Santiago Arias NO es una opción para @nacionaloficial . Si Román se llegará a ir el otro año, el club maneja otras opciones.— Mauricio Agudelo Arcila (@Maurofutbolyfe) September 12, 2025
¿Cómo le ha ido a Santiago Arias con Bahía?
'Santi' arribó al fútbol brasileño para jugar con Bahía a principios de la temporada 2024 y desde entonces ya ha conseguido jugar 61 partidos en diferentes competencias, incluyendo Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ya sumó más de 4.700 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha reportado con dos goles y cuatro asistencias.
