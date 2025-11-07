Se complica Colombia en el Mundial sub 17: Así quedó la tabla tras el empate

Solo 2 puntos y un gol anotado

Se le rescata a la selección que realmente lo intentó, buscó generar opciones e incluso marcó un gol que fue anulado por fuera de lugar de Santiago Londoño, sin embargo, pese a la insistencia la tricolor no fue clara, generó muy poco futbol y se preocupó sobre todo en los remates de lejos que no llegaban plenamente a destino. Ahora con el empate Colombia llegará a la última fecha con todo en suspenso, si gana se puede meter primero pero en caso de no ganar tanto el empate como la derrota lo dejarían eliminado o al menos muy complicado si quisiera meterse como mejor tercero.

Así quedó la tabla del grupo:

1. Corea del Norte 4pts.

2. Alemania 2pts. (más goles a favor)

3. Colombia 2pts.

4, El Salvador 1pts.