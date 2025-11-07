Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 09:59
Se complica Colombia en el Mundial sub 17: Así quedó la tabla tras el empate
La selección Colombia sub 17 no pasó del empate con El Salvador y se complicó.
La selección Colombia sub 17 dejó mucho que desear en su segundo partido del Mundial en el que enfrentó a El Salvador y no logró anotar ni un solo gol dejando como resultado un insípido empate 0-0 que complica a la tricolor en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen.
Solo 2 puntos y un gol anotado
Se le rescata a la selección que realmente lo intentó, buscó generar opciones e incluso marcó un gol que fue anulado por fuera de lugar de Santiago Londoño, sin embargo, pese a la insistencia la tricolor no fue clara, generó muy poco futbol y se preocupó sobre todo en los remates de lejos que no llegaban plenamente a destino. Ahora con el empate Colombia llegará a la última fecha con todo en suspenso, si gana se puede meter primero pero en caso de no ganar tanto el empate como la derrota lo dejarían eliminado o al menos muy complicado si quisiera meterse como mejor tercero.
Así quedó la tabla del grupo:
1. Corea del Norte 4pts.
2. Alemania 2pts. (más goles a favor)
3. Colombia 2pts.
4, El Salvador 1pts.
Cuando juega Colombia con Corea
A priori Corea parecía un rival accesible y que realmente el complicado iba a ser Alemania, pero vista la situación todo indica que el rival a vencer serán los asiáticos que golearon 5-0 a El Salvador en la primera fecha y empataron a 1 con Alemania en la segunda. Colombia y Corea del Norte se enfrentarán el lunes 10 de noviembre a las 8:30a.m. en busca de un lugar en la siguiente ronda del Mundial.
