Se confirmó lo peor: Pep destapó la lesión de Haaland y tiempo de baja

Erling Haaland, delantero del Manchester City, no sufre una rotura en el pie y podría estar de vuelta contra el Crystal Palace el fin de semana que viene.

El delantero noruego no participó en la victoria del City contra el Luton Town por una lesión por estrés en el pie y tampoco viajará a Belgrado para enfrentarse al Estrella Roja en el intrascendente partido de la fase de grupos que el City tiene este miércoles.

"No es una fractura", confirmó Pep Guardiola tras el triunfo ante el Luton. "Es solo estrés en el hueso. Espero que pueda estar listo para el Crystal Palace o si no para Arabia Saudí. El día después del Aston Villa no podía caminar bien. Ayer hablé con él y me dijo que estaba mucho mejor, que podía caminar y que no tenía dolor, por eso hay que ir día a día", añadió el español.

Tras los encuentros ante Estrella Roja y Palace, el City se irá a Arabia Saudí para disputar el Mundial de Clubes, donde debutará el 19 de diciembre.

Los números de Haaland en lo que va de la temporada 2023-24:

Para nadie es un secreto que Haaland se ha convertido en uno de los delanteros más importantes del fútbol internacional y eso lo demuestran sus números, que en lo que va de esta temporada han sido bastante interesantes.

En total, Haaland ha hecho presencia en 15 partidos, sumando así 1296 minutos y 14 goles, lo que apunta a que anota casi un tanto por partido.