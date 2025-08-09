Se confirmó otra salida en Inglaterra: club le cerró la puerta a colombiano

Los jugadores de la Selección Colombia se han convertido en los protagonistas del presente mercado de fichajes, varios nombres han estado rondando en distintas ligas y se han confirmado los traspasos de Luis Díaz, Nelson Deossa, Jhon Durán, entre otros.

Sin embargo, no todas las figuras de la 'tricolor' pasan por un buen momento y se movieron en el mercado de fichajes por transferencias de sus equipos, tal como ocurre con Gustavo Puerta, el mediocampista de 22 años, quien no fue inscrito por el Hull City para la temporada 2025/26 por una insólita sanción y tendría que empezar la búsqueda de un nuevo club.

Le puede interesar: Jugador de Selección Colombia dejaría Europa: ficharía con gigante de Sudamérica

Gustavo Puerta tendrá que buscar nuevo equipo tras drástica decisión de Hull City

Gustavo Puerta ha dado de qué hablar desde que llegó al fútbol de Inglaterra, Hull City le abrió las puertas y le dio la oportunidad de seguir sumando minutos a nivel internacional, hecho que no desaprovechó el mediocampista de la Selección Colombia y se convirtió en una pieza importante en el planteamiento táctico de Rubén Sellés.

Sin embargo, para la temporada que está próxima a llegar, el colombiano se quedó sin oportunidad de seguir desbordando talento debido a una sanción impuesta por la English Football League que les impide registrar jugadores.