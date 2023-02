"Se cree Cristiano Ronaldo": En Argentina no aguantan más a Sebastián Villa

Sebastián Villa es uno los jugadores más polémicos del último tiempo. El delantero de Boca Juniors ha sido criticado por los diferentes escándalos relacionados con la violencia de género denunciada por sus parejas.

Sin embargo, hasta hace un par de meses su rendimiento futbolístico era algo destacado e incluso era pedido para la Selección Colombia. En las últimas salidas que ha tenido el delantero en Boca Juniors la suerte no ha estado de su lado.

Villa, ha empezado a tener un rendimiento bajo para lo que puede dar dentro del campo. Las críticas no se han hecho esperar y es del conjunto xeneize ya piden su salida en corto tiempo.

Tras el partido de la última fecha del torneo argentino ante Talleres de Córdoba, los cuestionamientos para el colombiano aumentaron. Villa se hizo expulsar insólitamente y dejó al equipo con 10 jugadores en un momento bastante álgido del compromiso.

Fue justo, luego hay que el conjunto cordobés hubiera notado el 2-0 parcial. Allí le dio un codazo a un jugador del cuadro rival y terminó dejando su equipo con diez hombres desde el minuto 56.

La prensa argentina no tardó en reprochar las actitudes del colombiano, uno los periodistas más reconocidos del medio albiceleste, habló sobre las diferentes facetas que tiene el ex Deportes Tolima dentro del campo, incluso señaló que por momentos Villa tiene tiende a creerse Cristiano Ronaldo.

“Villa no puede ser lo único que tiene Boca. Es un futbolista anímico. Te puede dejar tirado, no siempre aparece. No sé si tiene ganas de jugar en Boca. Villa se cree Cristiano Ronaldo en Boca, se toma atribuciones que no se debe tomar”, declaró Flavio Azzaro.

Por ahora, el jugador espera que su nivel pueda mejorar. En Boca ya le buscan opciones de salida para transferirlo en el siguiente mercado de fichajes.