Se destapan las opciónes para Néiser: revelaron los equipos que lo quieren
Néiser Villarreal es uno de los hombres más importantes en la selección Colombia sub-20.
Néiser Villarreal, delantero de la Selección Colombia Sub-20, ha despertado el interés de varios clubes europeos tras su desempeño en el Mundial de la categoría. El jugador, que actualmente pertenece a Millonarios, estaría siendo seguido por equipos de Inglaterra e Italia, según confirmaron fuentes cercanas a su entorno.
Villarreal ha sido una de las piezas destacadas del conjunto dirigido por César Torres. Su rendimiento en el torneo ha generado atención internacional, especialmente por su aporte ofensivo y participación en los goles del equipo colombiano.
A pesar del interés europeo, el atacante tiene un preacuerdo firmado con Cruzeiro de Brasil, institución que aseguró su contratación a partir del próximo año. Villarreal no renovó su vínculo con Millonarios, que expira a finales de la temporada actual, y por lo tanto llegará libre al conjunto de Belo Horizonte. El acuerdo entre el jugador y el club brasileño se concretó semanas antes del inicio del Mundial, y prevé su incorporación en 2026 tras completar el ciclo con la Selección Sub-20.
Desde Inglaterra, equipos de la Premier League y del Championship han solicitado información sobre sus derechos deportivos. En Italia, al menos dos clubes de la Serie A habrían manifestado interés en iniciar conversaciones con su entorno, aunque el preacuerdo con Cruzeiro impediría negociaciones inmediatas.
En Millonarios, la salida de Villarreal se da en medio de un proceso de renovación del plantel. El club intentó extender su contrato, pero no hubo acuerdo en las condiciones económicas. El jugador, por su parte, se concentró en su participación con la Selección y evitó referirse públicamente a su futuro.
El seguimiento de los clubes europeos se suma al historial de jóvenes colombianos que han sido observados en torneos internacionales juveniles.
