Se destapan las opciónes para Néiser: revelaron los equipos que lo quieren

Néiser Villarreal, delantero de la Selección Colombia Sub-20, ha despertado el interés de varios clubes europeos tras su desempeño en el Mundial de la categoría. El jugador, que actualmente pertenece a Millonarios, estaría siendo seguido por equipos de Inglaterra e Italia, según confirmaron fuentes cercanas a su entorno.

Villarreal ha sido una de las piezas destacadas del conjunto dirigido por César Torres. Su rendimiento en el torneo ha generado atención internacional, especialmente por su aporte ofensivo y participación en los goles del equipo colombiano.

A pesar del interés europeo, el atacante tiene un preacuerdo firmado con Cruzeiro de Brasil, institución que aseguró su contratación a partir del próximo año. Villarreal no renovó su vínculo con Millonarios, que expira a finales de la temporada actual, y por lo tanto llegará libre al conjunto de Belo Horizonte. El acuerdo entre el jugador y el club brasileño se concretó semanas antes del inicio del Mundial, y prevé su incorporación en 2026 tras completar el ciclo con la Selección Sub-20.