Mié, 05/11/2025 - 11:10
Se empieza a sentir el Mundial: Adidas oficializó más de 20 camisetas
La marca de las tres rayas hizo oficial las camisetas que usarán sus selecciones para el Mundial 2026.
Ya son pocos los cupos para clasificarse a la Copa del Mundo de 2026 y la mayoría de selecciones deberían asegurar su lugar en la fecha FIFA que se jugará la próxima semana, con la definición de las eliminatorias y lo cerca que está el sorteo se empieza a sentir el ambiente mundialista.
Sumándole a esto Adidas oficializó las camisetas que usarán las selecciones con las que tiene convenio para la cita mundialista.
Colombia, Argentina, Alemania, España.....
La marca alemana de las tres rayas publicó este miércoles las que serán las camisetas que usarán las selecciones en el Mundial 2026, algunas como la de Colombia, Argentina o España resaltan, aunque también hay algunas de equipos que no jugarán la copa como Perú, Chile o Suecia.
Camisetas clásicas en selecciones como España, Alemania o Argentina y diseños un poco más arriesgados en selecciones como Colombia, México y Costa Rica es lo que predomina en este lanzamiento, con las camisetas y el balón ya confirmados lo que único que queda por saber es como estarán conformados los grupos.
En total publicaron las equipaciones de: Italia, Argentina, España, Alemania, Japón, Bélgica, Perú, Arabia Saudita, Argelia, Suecia, Qatar, Escocia, Hungría, Irlanda del Norte, Costa Rica, Colombia, México, Chile, Ucrania y Gales.
En esta fecha FIFA prácticamente se define Europa
Cada vez falta menos para el Mundial 2026, en diciembre ya habrá sorteo y en esta misma fecha de noviembre quedarán casi que definidas las eliminatorias que no han terminado, selecciones como Alemania, España, Francia y Portugal esperan definir todo en los próximos partidos y además quedará definido el repechaje europeo que podría contar con selecciones como Italia o Bélgica.
