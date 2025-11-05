Se empieza a sentir el Mundial: Adidas oficializó más de 20 camisetas

Colombia, Argentina, Alemania, España.....

La marca alemana de las tres rayas publicó este miércoles las que serán las camisetas que usarán las selecciones en el Mundial 2026, algunas como la de Colombia, Argentina o España resaltan, aunque también hay algunas de equipos que no jugarán la copa como Perú, Chile o Suecia.

Camisetas clásicas en selecciones como España, Alemania o Argentina y diseños un poco más arriesgados en selecciones como Colombia, México y Costa Rica es lo que predomina en este lanzamiento, con las camisetas y el balón ya confirmados lo que único que queda por saber es como estarán conformados los grupos.

En total publicaron las equipaciones de: Italia, Argentina, España, Alemania, Japón, Bélgica, Perú, Arabia Saudita, Argelia, Suecia, Qatar, Escocia, Hungría, Irlanda del Norte, Costa Rica, Colombia, México, Chile, Ucrania y Gales.