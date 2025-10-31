Se entregó la bota de oro 24/25: El Real Madrid celebra

Fiesta en Madrid

En el Real Madrid celebran este premio ya que se le entregó a nada más y nada menos que Kylian Mbappé, el francés sin lugar a dudas lleva ya varios años siendo uno sino el mejor jugador del mundo, le costó adaptarse en un primer momento a la Liga Española, pero con este logro queda más que confirmado que era únicamente cuestión de tiempo. El francés firmó su segunda temporada más goleadora en un campeonato liguero con 31 goles, la de más goles fue en la que marcó 33 con el PSG.

Este premio ratifica al francés como un jugador determinante sea donde sea que juegue, en el Real Madrid la está rompiendo completamente y espera que este año sea en el que pueda conseguir la tan ansiada Champions que se le ha escapado ya varias veces. Además con el ritmo goleador con el que empezó la temporada es otra vez uno de los máximos candidatos para repetir bota de oro, de hecho es el jugador de las 5 grandes que más goles lleva en este arranque superando a Kane y Haaland.