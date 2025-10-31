Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 08:54
Se entregó la bota de oro 24/25: El Real Madrid celebra
Hoy se entregó el premio al jugador con más goles de la temporada pasada.
Hoy 31 de octubre se hizo oficial la entrega de la bota de oro de la temporada pasada, un premio que se le entrega al jugador que más goles haya hecho en el transcurso de su liga local, teniendo en cuenta que dependiendo de la dificultad de la misma se reciben 2, 1 o 1.5 puntos por cada gol anotado.
Fiesta en Madrid
En el Real Madrid celebran este premio ya que se le entregó a nada más y nada menos que Kylian Mbappé, el francés sin lugar a dudas lleva ya varios años siendo uno sino el mejor jugador del mundo, le costó adaptarse en un primer momento a la Liga Española, pero con este logro queda más que confirmado que era únicamente cuestión de tiempo. El francés firmó su segunda temporada más goleadora en un campeonato liguero con 31 goles, la de más goles fue en la que marcó 33 con el PSG.
Este premio ratifica al francés como un jugador determinante sea donde sea que juegue, en el Real Madrid la está rompiendo completamente y espera que este año sea en el que pueda conseguir la tan ansiada Champions que se le ha escapado ya varias veces. Además con el ritmo goleador con el que empezó la temporada es otra vez uno de los máximos candidatos para repetir bota de oro, de hecho es el jugador de las 5 grandes que más goles lleva en este arranque superando a Kane y Haaland.
🌟 @KMbappe recibe la BOTA de ORO de la temporada 24-25 🌟 pic.twitter.com/gV83jdWMmZ— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 31, 2025
Una gran temporada a nivel personal
Mbappé aterrizó en el Real Madrid y no tardó en demostrar por qué muchos lo consideran el mejor del mundo. La temporada pasada cerró con 31 goles en liga y se quedó con la Bota de Oro, su primera en España. Ahora, en este arranque de 2025-26, sigue intratable, ya suma 10 goles en nueve partidos de LaLiga y cinco más en la Champions. Su impacto va mucho más allá de las cifras, porque además de los goles, el francés le devolvió al Madrid esa sensación de tener a alguien capaz de decidir los partidos por sí solo.
Para el Real Madrid, este premio también es un reflejo del gran momento que vive el equipo. Con un proyecto renovado, una plantilla llena de talento joven y Mbappé como bandera, los blancos lideran la liga y vuelven a ilusionarse con la Champions. Si el francés mantiene este ritmo, la Bota de Oro podría ser apenas el primer paso de una era que en Madrid sueñan con que sea histórica.
Fuente
Antena 2