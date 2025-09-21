Se filtra el ganador del Balón de Oro 2025: La polémica ya está encendida

Todo parece indicar que el ganador será el español Lamine Yamal, se sabía que era uno de los más opcionados pero tras la gran temporada del francés Dembelé la pelea por el reconocimiento estaba muy activa, si realmente es así la lista del balón de oro la polémica en las redes será enorme, lo que es cierto es que la joven estrella tiene un futuro demasiado prometedor y con una temporada que termina en mundial España desde ya empieza a ser máximo candidato.

Lamine, a un paso de convertirse en el ganador más joven del Balón de Oro

De confirmarse lo que se especula, Lamine se convertiría en el jugador más joven en la historia en ganar el Balón de Oro. Su irrupción en el fútbol de élite ha sido tan impactante que, a pesar de su corta edad, ya compite de tú a tú con las máximas figuras del planeta, lo que resalta aún más la magnitud de este posible logro.

El Balón de Oro, entregado por France Football, es considerado el reconocimiento individual más importante en el mundo del fútbol. Año tras año premia al futbolista con el mejor desempeño en la temporada, teniendo en cuenta tanto el rendimiento en clubes como en selecciones nacionales, lo que lo convierte en un galardón de enorme prestigio y peso histórico.