Dom, 21/09/2025 - 15:18
Se filtra el ganador del Balón de Oro 2025: La polémica ya está encendida
Como todos los años se filtró la lista del balón de oro, sorprende el ganador.
La gala del balón de oro será el lunes 22 de septiembre de 2025 en la que se premiará al mejor jugador de la temporada pasada, todos los años se causa revuelo alrededor de esto y entre polémicas y declaraciones todo parecería indicar que se filtró el ganador del máximo premio a nivel individual.
Ousmane Dembelé, Lamine Yamal y Raphinha son los tres máximos candidatos a ganarlo, seguidos por jugadores como Pedri, Vitinha y Nuno Mendes.
Se habría filtrado el ganador
En las últimas horas se encendieron las redes sociales luego de que se filtrara, de manera anticipada, el nombre del ganador del Balón de Oro 2025. Aunque la revista France Football mantiene en reserva los detalles hasta la ceremonia oficial, diferentes medios internacionales aseguran conocer al futbolista que levantará el prestigioso trofeo. Esta situación ha generado expectativa, debate y polémica entre los aficionados.
Se filtró la presunta lista del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal sería el ganador, Dembelé segundo y Vitinha tercero.— Pablo Giralt (@giraltpablo) September 21, 2025
Todo parece indicar que el ganador será el español Lamine Yamal, se sabía que era uno de los más opcionados pero tras la gran temporada del francés Dembelé la pelea por el reconocimiento estaba muy activa, si realmente es así la lista del balón de oro la polémica en las redes será enorme, lo que es cierto es que la joven estrella tiene un futuro demasiado prometedor y con una temporada que termina en mundial España desde ya empieza a ser máximo candidato.
Lamine, a un paso de convertirse en el ganador más joven del Balón de Oro
De confirmarse lo que se especula, Lamine se convertiría en el jugador más joven en la historia en ganar el Balón de Oro. Su irrupción en el fútbol de élite ha sido tan impactante que, a pesar de su corta edad, ya compite de tú a tú con las máximas figuras del planeta, lo que resalta aún más la magnitud de este posible logro.
El Balón de Oro, entregado por France Football, es considerado el reconocimiento individual más importante en el mundo del fútbol. Año tras año premia al futbolista con el mejor desempeño en la temporada, teniendo en cuenta tanto el rendimiento en clubes como en selecciones nacionales, lo que lo convierte en un galardón de enorme prestigio y peso histórico.
