Se filtra el posible once inicial de Colombia para enfrentar a Canadá

Estos serían los once inicialistas

Después de la gran victoria frente a México, el entrenador buscaría darle rodaje a jugadores que quiere ver pensando en definir la lista para el próximo año, pero manteniendo la base porque más allá de que sea amistoso se pretende buscar la victoria y seguir soñando con ser cabeza de grupo en el Mundial del próximo año.

Según las filtraciones habría hasta 5 caras nuevas además de una reorganización después de lo hecho el partido pasado, jugadores que hace rato no juegan o que no han tenido la continuidad de otros, muchos cambios comparando el partido con México y nuevos jugadores para ver.

Una de las sorpresas estaría en el arco, ya que se informa que el arquero titular en esta ocasión sería Álvaro Montero, el arquero ex Millonarios tendría su oportunidad, en la defensa estarían Andrés Román quien necesita confianza para pelear el puesto de suplente en la banda derecha con Santiago Arias, Yerson Mosquera, Davinson Sánchez y Johan Mojica. En el doble pivote estarían Richard Ríos y un Juan Camilo Portilla que se ha vuelto costumbre en las convocatorias pero que no tiene su lugar asegurado. Finalmente más adelante estarían James, Luis Díaz, Johan Carbonero, con la posibilidad de mantener lo hecho en los últimos minutos del partido anterior y de nueve sería el regreso de Rafael Santos Borré.