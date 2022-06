Se filtra mensaje de Sergio Ramos pidiendo ayuda para ganar el Balón de Oro

Una nueva novela empieza a escribirse en España, después de que se diera a conocer un mensaje que habría enviado Sergio Ramos para que lo ayudaran a ganar uno de los galardones más importantes que tiene el fútbol mundial.

Vea también: ¿Administración desleal? Abren investigación contra Piqué por corrupción

En la mañana de este miércoles, se supo en el viejo continente que el defensor nacido en Sevilla, habría enviado una contundente solicitud a través de WhatsApp a Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol en la que decía:

"Rubi, buenas noches, espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que tocaras algunas teclas desde UEFA para el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida. No solo por mí, sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo".

Le puede interesar: Jorge Bolaño estará en el banquillo de la Selección Colombia

Este mensaje lo dio a conocer El Confidencial en un podcast sobre la corrupción en el fútbol español, donde además también se supo que el Balón de Oro que estaba pidiendo el futbolista era el de 2019, un año que tuvo como ganador a Lionel Messi, quien pare ese momento jugaba con el FC Barcelona.

Por ahora no se ha pronunciado Rubiales o Ramos con respecto a este tema.