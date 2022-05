"Se fue a robar toda la plata": en Chile acusan a Rueda por no clasificar al Mundial

La experiencia del director técnico colombiano Reinaldo Rueda en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 no fue buena, ya que estuvo al frente de las selecciones de Chile y Colombia, las cuales no lograron la clasificación.

Al terminar el clasificatorio, referentes de la selección chilena han expresado su inconformismo con la labor de Rueda. En un primer lugar fue Gary Medel el que criticó al estratega y en esta oportunidad fue el volante Marcelo Díaz.

El mediocampista de Libertad de Paraguay cuestionó al entrenador colombiano por no convocarlo hasta el punto de asegurar que "fue a robar la plata" en Chile.

"Quedó a la vista que algo hubo. Vamos a ser sinceros. Para mi él es uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial. Se fue a robar toda la plata a Chile. En su momento yo sabia que tenía nivel para estar en la selección y soñaba con ir a la selección pero si te fijas en el mismo Racing estaba Eugenio 'choco' Mena y no lo convocaban. En su momento el 'mago' Valdivia estando en Colo Colo la rompía en Copa Libertadores y en la liga nacional y el viejo tampoco lo pescaba. Entonces para mi él es uno de los grandes responsable de que Chile se haya quedado afuera", dijo Díaz en Hablemos del Bulla.

Por otro lado, el futbolista criticó el plan de Rueda de hacer un cambio generacional "forzado" en la selección chilena.

"Quiso implementar un cambio que no era necesario. Optó por hacer un cambio generacional forzado y que no dio abasto. Incluso al mismo Charles Aránguiz, para mi él lo termina sepultando de su nivel que tenía en ese momento. Decía que era el nuevo Valdivia. Entonces me quedé con esa espina, pero tengo la ilusión de que en algún momento voy a volver a jugar por la selección", afirmó.