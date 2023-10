Se la mandaron cambiada a Julián Quiñones: en México sentenciaron su futuro en la selección

En días pasado se confirmó la naturalización de Julián Quiñones como mexicano, de este modo, el atacante de las Águilas del América podrá ser tenido en cuenta por Jaime Lozano y para próximas fechas FIFA.

El buen momento del jugador en el cuadro de Coapa fue determinante para motivar al cafetalero a sentirse identificado como un mexicano más, pese a esto, Avilés Hurtado, jugador de Juárez, no cree que Quiñones tenga un lugar en la selección.

Hurtado habló en Fox Sports sobre el caso de su compatriota y aseguró que es difícil tener un lugar cuando México cuenta con jugadores como Santi Giménez y Raúl Jiménez consolidados en el ataque.

“Si bien hay gente que no está de acuerdo, hay quienes sí lo apoyan. Lo importante es que se sienta respaldado por las personas que quieren que él esté y que lo haga de la mejor manera. Tampoco es que vaya a llegar a la Selección Mexicana y se va a ganar un lugar de buenas a primeras, tendrá que pelear porque México tiene gente de muchísima calidad”, declaró el colombiano.

Del mismo modo, el jugador de Bravos Juárez habló sobre su convocatoria con la Selección Colombia y su fugaz oportunidad con los sudamericanos.

“Desde niño mi sueño siempre fue estar en la Selección Colombiana, siento que no lo hice mal, lamentablemente se dio una vez y no volvió a pasar, pero no me arrepiento. Mi sueño era representar a mi país Colombia, de pronto los tiempos no me ayudaron, sacaron al técnico que estaba entonces y se cortó el proceso”, sentenció.