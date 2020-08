¿Se le abre una puerta a James para llegar a Manchester United?

La revista "Kicker" da por hecho que el delantero inglés Jadon Sancho seguirá, al menos una temporada más, en el Borussia Dortmund después de que se venciera el ultimatum que el club alemán había fijado para que se presentasen ofertas. El Dortmund había fijado el fin de semana como límite y señalado que, de lo contrario, Sancho viajaría con el equipo a la concentración en Suiza a preparar la temporada en la que seguiría defendiendo los colores del club.

La oferta, además, no podía bajar de los 120 millones de euros y el Manchester United, a quien se da como el principal interesado, no ha querido o no ha podido dar ese paso. El director deportivo del Dortmund, Michael Zorc, relevó este lunes que el año pasado el Dortmund prolongó, en una operación que no trascendió, el contrato de Sancho hasta 2023 y le subió el sueldo.



"En verano pasado adaptamos el contrato de Jadon a su rendimiento y lo prolongamos hasta 2023", dijo Zorc. "Contamos con él. La próxima temporada la jugará con nosotros, creo que eso responde todas las preguntas", añadió. Sancho, de 20 años, llegó al Dortmund, procedente del Manchester City, en 2017 y el traspaso le costó al club alemán cerca de 7 millones de euros. Desde entonces Sancho se ha convertido en uno de los jugadores claves del club y en una de las estrellas de la Bundesliga.

La noticia, que no cayó bien en los aficionados de Manchester United, podría ser una posibilidad para el colombiano James Rodríguez, cuya transferencia a los 'Diablos Rojos' ha sonado mucho en el último tiempo y, aunque parecía imposible, considerando la llegada de Sancho, ahora podría convertirse en algo más real.