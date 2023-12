Se prenden las alarmas en Barcelona: preocupación por nueva lesión

No pasan todavía las malas noticias para el FC Barcelona en navidad. Noviembre y diciembre se convirtieron en tal vez, los peores meses para Xavi Hernández, Joan Laporta y los jugadores del club. Sin todavía fechas para el regreso de Marc-André Ter Stegen y con Iñaki Peña supliéndolo, aparecen aún más dudas en otras zonas como en la medular.

Robert Lewandowski regresó después de varias fechas por fuera, pero no ha dejado buenas sensaciones goleadoras desde su vuelta a la competencia. El nivel del club no es bueno ni en la Uefa Champions League, aunque clasificaron y enfrentarán al Napoli en octavos de final y tampoco en LaLiga en donde están a siete puntos del Real Madrid escolta del Girona, que le saca nueve unidades al Barcelona.

La preocupación es demasiada por parte de Xavi Hernández que tampoco tendría la continuidad asegurada por su desempeño. Ante la lesión de Gavi, quiere fichar un volante del estilo del joven español, pero ahora, se confirmó una nueva baja. Aunque no parece ser sensible, Pedri González no deja de sorprender con su estado físico y en el último entrenamiento sembró la duda.

Lo que está claro con la pequeña lesión muscular como lo describen en España, es que no estará disponible para enfrentar al Almería en una nueva fecha de LaLiga. Todavía no hay conocimiento alguno de cuánto tiempo de recuperación tendrá Pedri que de 23 juegos, se ha perdido 12.

Un año muy complejo para Xavi Hernández que se verá forzado a fichar por la cantidad de bajas que tiene en el Barcelona. Un fin de año difícil para Pedri que no estará en los últimos dos juegos que tendrá el cuadro azulgrana, precisamente ante el Almería por competencia española y un amistoso contra el América de México en Dallas, Estados Unidos.