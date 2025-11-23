Se pudrió todo: grave acusación de Florentino Pérez salpica España

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acusó a su homólogo en LaLiga, Javier Tebas, de "adulterar la Liga" con el intento "fallido" del partido en Miami; criticó duramente al Barcelona por los pagos a Enríquez Negreira durante 17 años y dijo que "no es normal el nivel del arbitraje español".

"No es normal que el fútbol esté gobernado por quien solo busca proteger sus privilegios. No es normal que el presidente de la Liga promueva un partido fuera de España. Es algo que no le parece normal ni a su capitán, Frenkie de Jong. Y tampoco es normal que la Liga apoye que dos equipos, Barcelona y Villarreal, tengan acceso a inyecciones económicas extra por jugar en Miami", afirmó durante la Asamblea Ordinaria que celebra el club este domingo.

En un discurso muy duro, Pérez reprochó "la animadversión" de Tebas hacia el Real Madrid, así como su "comportamiento autocrático" y la comparación que hizo entre el partido que pretendía jugar en Miami entre Villarreal y Barcelona con el de la NFL que acogió hace una semana el estadio Bernabéu.

"El evento de la NFL fue impecable, legal. La comparación es absurda, porque sí cuenta con el respaldo de todos los clubes de la competición. Y no es el caso del partido de Miami. Ni siquiera el apoyo de la UEFA. No es sino otro intento del presidente de la Liga de imponer su voluntad", insistió.

En su larga intervención ante los socios, Pérez recordó que solo el Real Madrid denunció ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) y además de reclamar que se depuren la responsabilidades oportunas, calificó como "un bochorno" el trato que se dio a la protesta de los jugadores al inicio de los partidos.