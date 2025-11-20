Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 06:36
¿Se queda James en México? Se abren opciones que indican eso
El 10 colombiano necesita encontrar equipo para arrancar el año 2026.
La novela sobre el futuro de James Rodríguez sigue sumando capítulos. Tras confirmarse que no continuará en León para el próximo torneo, el colombiano y su entorno analizan ofertas de diferentes mercados. Aunque su salida del club es un hecho, la posibilidad de mantenerse en la Liga MX sigue abierta y depende principalmente de quién pueda asumir sus pretensiones salariales.
Pumas y Cruz Azul, los únicos con capacidad real para ficharlo
Según el periodista César Luis Merlo, James ha sido ofrecido a varios clubes importantes del fútbol mexicano, pero únicamente Cruz Azul y Pumas cuentan con el músculo financiero para acercarse a las cifras que exige el mediocampista.
El jugador, hoy agente libre, ha despertado interés por su nombre, su experiencia y el impacto mediático que arrastra. Sin embargo, su salario representa un reto que solo los dos clubes mexicanos parecen dispuestos a estudiar.
Merlo aseguró en su canal de YouTube que “al futbolista lo están ofreciendo en muchos clubes de la Liga Mexicana… Cruz Azul y Pumas tienen la capacidad económica para pagarle un salario importante”, dejando claro que estas opciones son las más viables si James decide continuar en México.
MLS, Brasileirao y otros mercados también aparecen en el panorama
A pesar de los ofrecimientos en la Liga MX, el futuro del colombiano no se limita al país azteca. Equipos de la MLS también han mostrado interés, aprovechando la condición de agente libre del jugador y su nombre ha sonado incluso en el Brasileirao, aunque sin avances concretos hasta la fecha.
Por ahora, todas las posibilidades se mantienen en fase exploratoria. Ni en México ni en el exterior se han dado pasos definitivos, lo que mantiene el panorama de James en un punto incierto y abierto a cualquier giro en las próximas semanas.
Un mercado amplio, pero una decisión compleja
James Rodríguez tiene mercado en México y fuera de él, pero su continuidad en la Liga MX dependerá casi exclusivamente de Pumas o Cruz Azul. Ambos clubes podrían darle el protagonismo y el contrato que busca, aunque el colombiano también analiza destinos internacionales. Su nombre sigue siendo atractivo, su calidad indiscutible, pero su futuro inmediato aún está lejos de resolverse. Las próximas semanas serán clave para saber dónde continuará su carrera uno de los talentos más reconocidos del fútbol latinoamericano.
Fuente
Antena 2