¿Se queda James en México? Se abren opciones que indican eso

Pumas y Cruz Azul, los únicos con capacidad real para ficharlo

Según el periodista César Luis Merlo, James ha sido ofrecido a varios clubes importantes del fútbol mexicano, pero únicamente Cruz Azul y Pumas cuentan con el músculo financiero para acercarse a las cifras que exige el mediocampista.

El jugador, hoy agente libre, ha despertado interés por su nombre, su experiencia y el impacto mediático que arrastra. Sin embargo, su salario representa un reto que solo los dos clubes mexicanos parecen dispuestos a estudiar.

Merlo aseguró en su canal de YouTube que “al futbolista lo están ofreciendo en muchos clubes de la Liga Mexicana… Cruz Azul y Pumas tienen la capacidad económica para pagarle un salario importante”, dejando claro que estas opciones son las más viables si James decide continuar en México.

MLS, Brasileirao y otros mercados también aparecen en el panorama

A pesar de los ofrecimientos en la Liga MX, el futuro del colombiano no se limita al país azteca. Equipos de la MLS también han mostrado interés, aprovechando la condición de agente libre del jugador y su nombre ha sonado incluso en el Brasileirao, aunque sin avances concretos hasta la fecha.

Por ahora, todas las posibilidades se mantienen en fase exploratoria. Ni en México ni en el exterior se han dado pasos definitivos, lo que mantiene el panorama de James en un punto incierto y abierto a cualquier giro en las próximas semanas.