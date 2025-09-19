Se revelan detalles del nuevo capricho de James tras no jugar con León

El Club León confirmó que James Rodríguez no formó parte de la delegación que viajó a Tijuana para el duelo ante Xolos, correspondiente a la jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. La ausencia del mediocampista colombiano ha generado múltiples especulaciones, ya que se trata de una de las figuras más importantes del plantel y venía siendo protagonista en los últimos compromisos del conjunto esmeralda.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer desde México la verdadera razón por la cual habría faltado el '10' de la Selección Colombia no estuvo presente y es que fue decisión técnica tomando en cuenta los problemas que ocurren en este escenario deportivo y por el gran desgaste que tuvo con la Selección Colombia durante la eliminatoria.

James Rodríguez vuelve a ser polémica en la Liga MX

Según fuentes cercanas al club, la decisión de no incluir a James se debe a una molestia física que presentó en los últimos entrenamientos. Aunque no se trata de una lesión grave, el cuerpo técnico y médico de los Panzas Verdes prefirió no arriesgarlo en un partido que se jugará en la complicada cancha sintética del Estadio Caliente, donde la exigencia suele ser mayor.

Aún así, el periodista mexicano, Paco Vela, confirmó más detalles con respecto a la decisión del cuerpo técnico, y es que la intención es que el volante creativo se recupere completamente y pueda estar disponible para los siguientes compromisos del campeonato.