Se revelan detalles del nuevo capricho de James tras no jugar con León
James Rodríguez vuelve a ser noticia en el fútbol mexicano con Club León tras nueva polémica por su ausencia.
El Club León confirmó que James Rodríguez no formó parte de la delegación que viajó a Tijuana para el duelo ante Xolos, correspondiente a la jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. La ausencia del mediocampista colombiano ha generado múltiples especulaciones, ya que se trata de una de las figuras más importantes del plantel y venía siendo protagonista en los últimos compromisos del conjunto esmeralda.
Sin embargo, recientemente se dio a conocer desde México la verdadera razón por la cual habría faltado el '10' de la Selección Colombia no estuvo presente y es que fue decisión técnica tomando en cuenta los problemas que ocurren en este escenario deportivo y por el gran desgaste que tuvo con la Selección Colombia durante la eliminatoria.
James Rodríguez vuelve a ser polémica en la Liga MX
Según fuentes cercanas al club, la decisión de no incluir a James se debe a una molestia física que presentó en los últimos entrenamientos. Aunque no se trata de una lesión grave, el cuerpo técnico y médico de los Panzas Verdes prefirió no arriesgarlo en un partido que se jugará en la complicada cancha sintética del Estadio Caliente, donde la exigencia suele ser mayor.
Aún así, el periodista mexicano, Paco Vela, confirmó más detalles con respecto a la decisión del cuerpo técnico, y es que la intención es que el volante creativo se recupere completamente y pueda estar disponible para los siguientes compromisos del campeonato.
"Es una cancha complicada, donde muchos futbolistas se van lesionados. No es raro que James no esté para no arriesgarse con una lesión de meniscos, de rodilla, porque es una cancha muy dura con una gran cantidad de jugadores lesionados. No hay al momento un parte médico oficial del club hablando de una lesión y lo que podemos indagar no es que se haya negado ya que después viene una fecha doble. Se habría decidido que no viajara, viene también de dos partidos importantes con su selección en la que fue titular y tiene 356 minutos en lo que va del torneo".
¿Cómo le ha ido a James Rodríguez en la presente temporada con León?
En la Liga MX 2025 de apertura, el capitán de la Selección Colombia ha tenido la oportunidad de disputar seis partidos en los cuales se ha podido reportar con un gol en 353 minutos dentro del terreno de juego.
