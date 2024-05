Se rompe todo en Barcelona: destapan pelea entre Xavi y el presidente

La relación entre Xavi Hernández y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se encuentra en uno de sus momentos más tensos. A pesar de que ambos compartían una visión común para el futuro del club, los últimos acontecimientos han desatado una tormenta en el Camp Nou que amenaza con romper los frágiles lazos que los unen.

En enero de este año, Xavi había expresado su intención de dejar el club al finalizar la temporada. Sin embargo, una racha positiva de resultados cambió su perspectiva, y en abril, tanto él como Laporta acordaron que Xavi seguiría como entrenador hasta junio de 2025. Este anuncio fue recibido con entusiasmo tanto por los aficionados como por la directiva, quienes vieron en Xavi la figura capaz de guiar al equipo hacia una nueva era de éxitos.

La situación dio un giro inesperado cuando Laporta decidió no viajar con el equipo para el partido de La Liga contra Almería este jueves 16 de mayo, que terminó con una victoria de 2-0 para los blaugranas. Según informes de los medios españoles, la ausencia de Laporta se debió a su enfado por los comentarios de Xavi antes del partido. El técnico había hecho alusión a las dificultades financieras del Barcelona en comparación con otros gigantes europeos, lo que no fue bien recibido por la cúpula del club.

Antes del enfrentamiento con Almería, Xavi comentó: "Vamos a intentar competir contra el Madrid. Creo que el culé debe entender que la situación es muy difícil. Sobre todo, a nivel económico. Tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con la de hace 25 años, ya no podemos salir a escoger y decir 'quiero este, este y aquel'. No estamos en las mismas condiciones que otros clubes con situaciones económicas muy ventajosas. La afición del Barcelona tiene que entenderlo. Eso no significa que no queramos competir, pero esa es la situación del Barça en este momento. Necesitamos estabilidad y tiempo, pero intentaremos competir".

Estas declaraciones, aunque honestas, enfurecieron a Laporta. El presidente del Barcelona sintió que Xavi había incumplido con los acuerdos previos, en los que se había comprometido a mantener una narrativa más positiva y esperanzadora. Apenas tres semanas antes, ambos habían celebrado una rueda de prensa conjunta en la que anunciaron la continuidad del técnico, resaltando la estabilidad que esto traería al club.

Laporta había dicho en aquella ocasión: "Es una gran noticia que Xavi se quede". El presidente subrayó que la permanencia del técnico era crucial para la estabilidad del club y el desarrollo de un proyecto a largo plazo.

Sin embargo, la reciente confrontación pública ha dejado en evidencia las fracturas internas. La directiva también ha mostrado su descontento con Xavi por no maximizar el potencial de los nuevos fichajes, a pesar de los esfuerzos significativos realizados para reforzar la plantilla.

Tras la victoria contra Almería, Xavi mantuvo la calma ante la prensa. Al ser cuestionado sobre los recientes eventos, afirmó que nadie dentro del club le había planteado el asunto directamente. "Estoy muy emocionado. Estamos planificando la próxima temporada con Deco con toda la ambición de ganar títulos, que es el principal objetivo del club”, afirmó Xavi, mostrando un tono más conciliador y optimista.

El Barcelona aún tiene dos partidos cruciales por delante en La Liga: uno contra el Rayo Vallecano el 19 de mayo y otro contra el Sevilla el 25 de mayo. Los resultados de estos encuentros podrían ser determinantes para el futuro de Xavi en el club. Si los resultados no cumplen con las expectativas, es probable que las discusiones entre Xavi, Laporta y la junta directiva se intensifiquen, con la posibilidad de cambios significativos en el horizonte y haya un cambio en el banquillo catalán.

Xavi, una leyenda del Barcelona con 767 partidos jugados y numerosos títulos en su palmarés, incluyendo cuatro Ligas de Campeones y ocho títulos de Liga, enfrenta ahora uno de los desafíos más grandes de su carrera como entrenador. La tensión con Laporta podría marcar un punto de inflexión no solo para su futuro en el club, sino también para la dirección en la que el Barcelona se encaminará en los próximos años.