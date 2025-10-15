¿Se rompió la interna en Ecuador antes del Mundial? Jugador increpó a Beccacece

Terminó la Fecha FIFA del mes de octubre para la selección de Ecuador que se midió con dos combinados nacionales que participarán en el Mundial como anfitriones. En el primer partido, la poca pegada quedó en evidencia por no poder dar un golpe a Estados Unidos y sumar un empate a un tanto. El marcador se repitió en el siguiente encuentro ante México.

Dos igualdades a un gol que empiezan a impacientar a la afición que quiere un cambio drástico en cuanto a director técnico para afrontar la Copa del Mundo. Sebastián Beccacece pierde confianza en suelo ecuatoriano, pero, como sellaron la clasificación, el contrato se renovó de manera automática.

Si le va bien en el Mundial podría mantenerse, pero los resultados de la Fecha FIFA no indican nada bueno. Además de no poder sumar victorias en estos dos partidos, hubo una actitud en el juego frente a México que generó dudas con la interna del seleccionado por Ángelo Preciado que la tomó con Sebastián Beccacece.

LA ACTITUD DE ÁNGELO PRECIADO FRENTE A SEBASTIÁN BECCACECE

Los primeros minutos fueron difíciles para Ecuador con un gol después de 180 segundos de Germán Berterame. El argentino mexicano dio el golpe a una selección ecuatoriana que tuvo poca creación y pocas llegadas al arco rival. Después del empate de Jordy Alcívar, Sebastián Beccacece tomó una polémica decisión que fue reprobada por Ángelo Preciado.

Sobre los 28 minutos, Ángelo Preciado salió de la cancha. Christian Martinoli, periodista argentino afirmó que el lateral derecho salió del terreno de juego increpando a Sebastián Beccacece, y, de hecho, los integrantes del cuerpo técnico tuvieron que parar al jugador y al estratega porque las cosas se iban caldeando.

Y es que, la decisión de sacar a Ángelo Preciado generó curiosidad, pero durante los dos partidos, ha sido uno de los futbolistas de menor nivel a la espera de mejorar su desempeño para mantenerse en el Mundial en el 2026. En noviembre se vienen los partidos de Fecha FIFA y los de marzo en 2025.

Justamente, Sebastián Beccacece comentó en la rueda de prensa que, “Alan, que había pasado a jugar de volante juegue de lateral y por eso fue el cambio. Buscamos tener un poco más de juego con un volante y ganar la banda con un extremo más definido. Tuvo que ver con esa decisión futbolística, la verdad que creo que podría haber de entrada planteado eso y es responsabilidad mía, no de Ángelo”.