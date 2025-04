Se rompió todo: Piden a Barcelona que haga fea denuncia ante la UEFA

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo este martes que está dispuesto a explicarle al entrenador del Barcelona, Hansi Flick, la política de horarios de partidos que se aplica en Primera y Segunda división, y le preguntó “por qué no se queja ante la UEFA” por la programación de los encuentros de la Liga de Campeones.



Tebas respondió a Flick después de que el técnico alemán arremetiera el pasado viernes contra LaLiga por fijar el encuentro contra el Valladolid el sábado 3 de mayo a las 21.00 horas cuando tendrá que disputar la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán el martes día 6.



"Esta situación es increíble. Todas las ligas, como la Bundesliga o la Premier League, se preocupan por sus clubes y en España, no (…) No tienen ni idea de lo que significa esto para los jugadores", dijo Flick, quien emplazó al responsable de fijar los horarios a mantener una reunión para tratar de solucionar una situación que calificó de "ridícula”.

En la presentación del informe económico de la temporada 2023/24 de LaLiga en la sede de esta entidad en Madrid, Tebas aceptó la petición del técnico germano de detallarle cómo se programan los encuentros: “Esta casa está abierta para explicar la política de horarios. No hay una política discriminatoria y gestionamos una competición, no el interés de un club o de otro”.



“Estamos dispuestos a explicar lo que quiera. Cómo se ponen los horarios, las razones… todo lo que sea necesario para que lo entiendan. No estamos cerrados a nada, sino en beneficio de la competición, y es lo que estamos consiguiendo”, esgrimió.



Tebas opinó que Flick fue “muy duro” con LaLiga y le emplazó a que dirija sus críticas a la UEFA al ser la que programa los encuentros de la Liga de Campeones y la que podría fijar las dos semifinales el mismo día.

“¿Por qué siempre son las ligas nacionales las culpables? ¿Por qué no se queja a la UEFA? Ahí es donde se tienen que hacer las quejas. Nosotros lo que hacemos es defender la competición. Cuando fijamos los horarios, tenemos en cuenta los 21 partidos (Primera y Segunda) y tenemos que hacer nuestra competición lo mejor posible y lo mejor para todos, no solo para uno o dos”, incidió Tebas.