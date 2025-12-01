La Selección Colombia, eliminada del Mundial de Futsal Femenino

Una derrota dolorosa terminó el sueño

La selección Colombia llegaba a este partido con un rendimiento de 2 victorias y una derrota, en un grupo en el que enfrentó a las locales, a Canadá y a España, la tricolor pasó segunda después de haberle ganado a Canadá por 2-0 en el debut, cayó 5-1 con España y se clasificó luego de golear a Tailandia por 4-1 en el último partido de la fase de grupos.

Ya en la ronda de eliminación directa el rival a enfrentar era Argentina, la selección albiceleste venía con rendimiento perfecto, tres victorias, dos de esas pasándole por encima a sus rivales y ahora llegaba el momento de enfrentar a Colombia. En un partido que realmente no fue muy disputado, la selección liderada por Carina Nuñez se impuso con un contundente 4-1 y terminó con las aspiraciones colombianas en el Mundial.