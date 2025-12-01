Actualizado:
Lun, 01/12/2025 - 08:31
La Selección Colombia, eliminada del Mundial de Futsal Femenino
La selección Colombia femenina de futsal quedó eliminada en el Mundial.
El Mundial de futsal femenino que se está jugando en Tailandia tenía a Colombia como una de sus representantes, después de una fase de grupos de altibajos, la tricolor se había instalado en los cuartos de final en donde tenía que enfrentar a Argentina para meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo.
Una derrota dolorosa terminó el sueño
La selección Colombia llegaba a este partido con un rendimiento de 2 victorias y una derrota, en un grupo en el que enfrentó a las locales, a Canadá y a España, la tricolor pasó segunda después de haberle ganado a Canadá por 2-0 en el debut, cayó 5-1 con España y se clasificó luego de golear a Tailandia por 4-1 en el último partido de la fase de grupos.
Ya en la ronda de eliminación directa el rival a enfrentar era Argentina, la selección albiceleste venía con rendimiento perfecto, tres victorias, dos de esas pasándole por encima a sus rivales y ahora llegaba el momento de enfrentar a Colombia. En un partido que realmente no fue muy disputado, la selección liderada por Carina Nuñez se impuso con un contundente 4-1 y terminó con las aspiraciones colombianas en el Mundial.
Se terminó la participación en el primer Mundial de fustal oficial
La selección Colombia femenina llegó hasta cuartos de final del primer Mundial de fustal en la historia, antes ya había existido el torneo pero no organizado por la FIFA.
Una participación que ilusiona pensando en el crecimiento del deporte en el país, pensando en futuras ediciones del torneo.
Fuente
Antena 2