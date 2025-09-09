¿Se va del Real Madrid? Linda Caicedo recibió 'portazo' en España

Todo apunta, desde España, que Linda Caicedo no está pasando por un buen momento en el Real Madrid y aunque entrena con normalidad, el equipo de Europa tomó una decisión importante.

La información que llega directamente desde el viejo continente es que el conjunto de la colombiana no lo inscribió en el grupo A para la Champions League Femenina.

Vea también: UEFA confirmó el próximo gran reto de Linda Caicedo con Real Madrid; es oficial

Una vez se conoció la lista de las jugadoras inscritas, empezó la gran duda del porqué Linda no fue inscrita al equipo principal para la competencia internacional.

Incluso en su momento corrió el rumor de que estaría pensando en irse del club, pero todas esas versiones carecen de solidez.