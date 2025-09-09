Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 14:11
¿Se va del Real Madrid? Linda Caicedo recibió 'portazo' en España
Parece que Real Madrid no tiene en los planes a la colombiana.
Todo apunta, desde España, que Linda Caicedo no está pasando por un buen momento en el Real Madrid y aunque entrena con normalidad, el equipo de Europa tomó una decisión importante.
La información que llega directamente desde el viejo continente es que el conjunto de la colombiana no lo inscribió en el grupo A para la Champions League Femenina.
Una vez se conoció la lista de las jugadoras inscritas, empezó la gran duda del porqué Linda no fue inscrita al equipo principal para la competencia internacional.
Incluso en su momento corrió el rumor de que estaría pensando en irse del club, pero todas esas versiones carecen de solidez.
Según la periodista Sandra Riquelme, especialista en fútbol femenino, "obre la ausencia de Linda Caicedo en la lista A para la Champions, la colombiana aparece en la B".
"Y si cumple los requisitos: lleva ya dos temporadas completas en el Real Madrid", finalizó diciendo.
Así las cosas, solo queda esperar que desde Real Madrid confirmen la razón por la que Linda apareció en el equipo B, más teniendo en cuenta que ha mostrado estar en un nivel regular.
