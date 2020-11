Se va o se queda... Jorge Mendes confirmó el futuro de Cristiano Ronaldo

El nombre de Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar en las ligas europeas, lo cual hizo que los hinchas de la Juventus no pudieran estar tranquilos pensando en el futuro del astro portugués.

Y es que a Cristiano se le ha puesto la próxima temporada en Francia (PSG), Inglaterra (Manchester United) e inclusive en España (Real Madrid), pero por el momento son especulaciones, ya que tiene contrato con la Juventus hasta la temporada de 2022. Lo anterior, más allá que hay un problema en el cuadro italiano y es que debido a la pandemia del Covid-19 tuvo varios problemas económicos.

Sin embargo, para despejar cualquier duda sobre el futuro del ‘luso’, su compatriota y representante, Jorge Mendes, habló en ‘Tuttospor’ en donde dejó claro que Ronaldo se alimenta de metas y busca la forma para poder alcanzarlas.

“Los objetivos del equipo se entrelazan con los personales. Además de ser la estrella, la Juventus es cada vez más líder. Entre esta temporada y la siguiente, la última de las cuatro previstas por el contrato firmado en 2018 con los 'bianconeri', Cristiano pretende reescribir varias páginas del mundo del fútbol”, agregó el representante.

Por otra parte, Jorge Mendes recalcó que su representado (Cristiano Ronaldo) es el mejor de la historia y que no existe récord que no pueda romper.

Cabe recordar que Cristiano debió ausentarse de los terrenos de juego porque estuvo contagiado del virus pero eso no le afectó, puesto que volvió con el mismo rendimiento y en su último partido de la Serie A marco doblete en la victoria del equipo de Turín.