¿Se va para Portugal? Boca tomó una decisión con Sebastián Pérez

Tras convocar a Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa para el regreso a las prácticas de Boca Juniors, teniendo en cuenta que se acerca la competencia oficial en la Copa Libertadores, hay un futbolista quien todavía no sabe qué sucederá con su futuro y, espera, en medio de la incertidumbre, qué hará Boca con su pase: el colombiano Sebastián Pérez, quien no es tenido en cuent por Miguel Ángel Russo para lo que viene.

Le puede interesar: Russo tomó una decisión sobre Villa en el regreso a las prácticas de Boca

El futbolista, quien regresó tras un breve paso por Barcelona de Guayaquil, no entra en las alternativas del técnico argentino, pero tampoco se le permite una salida a otro club, hecho que quedó comprobado nuevamente, luego de la decisión de la comisión técnica del equipo que rechazó una nueva oferta del fútbol portugués por el préstamo del jugador, opción que paraa el futbolista era favorable y que terminó siendo descartada.

Según se supo en información publicada por el periodista Martín Costa, Boavista de Portugal volvió a realizar una oferta, con una cifra mejorada, para el préstamo con opción de compra por Sebastián Perez y el equipo presidido por Jorge Amor Ameal lo rechazó, lo cual no se entiende en la medida en la que el dinero le es útil a la institución, el futbolista no entra en los planes del entrenador y esta sería una buena salida mientras llega una oferta de compra.

Lea también: El equipo de Piqué se fija en un excampeón con Millonarios

Bajo este panorama habrá que esperar qué sucede con el futbolista, quien no se sabe si podrá entrenarse a la par del plantel, al no entrar dentro de la nómina de la Libertadores y, si lo hace, sería de manera diferenciada, mientras el club decide si acepta un préstamo y no solo una venta.