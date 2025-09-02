Se veía venir: primer problema de Yeison Guzmán tras llegar a Fortaleza

Luego de varios intentos por desvincularse de Torpedo de Rusia, Yeison Guzmán llegó a un acuerdo con la dirigencia de Fortaleza de Brasil y firmó su contrato hasta 2027, siendo uno de los refuerzos más llamativos del club en este mercado de fichajes.

Antes el jugador tuvo ofertas de otros equipos, incluidos Junior FC y Millonarios FC, los cuales desistieron de su traspaso en vista de que no se había desvinculado formalmente de Torpedo, equipo que pasa por serios problemas financieros e incluso su presidente tiene problemas con la ley en Rusia.

Ahora, solo un día después de su llegada al fútbol brasileño, Yeison Guzmán sufre su primer 'problema', siendo una situación que se veía venir, pese a que no tiene que ver con su desvinculación de Torpedo, y más bien pasa por el mal momento deportivo de Fortaleza.

Yeison Guzmán se quedó sin técnico en Fortaleza de Brasil

Pues Renato Paiva fue destituido este martes como entrenador del Fortaleza este martes 2 de septiembre tras una breve y poco exitosa etapa al frente del equipo. El club brasileño tomó la decisión debido al bajo rendimiento en el Campeonato Brasileño, donde actualmente ocupa la penúltima posición y está en zona de descenso.

En un breve comunicado, el club agradeció al técnico portugués por su trabajo y le deseó éxito en sus futuros proyectos. "Fortaleza Esporte Clube anuncia la salida del técnico Renato Paiva del mando técnico del equipo. También abandonan el Club los asistentes Ricardo Dionísio y Miguel Santos y el entrenador de porteros Rui Tavares".