Se veía venir: primer problema de Yeison Guzmán tras llegar a Fortaleza
El mediocampista fue anunciado apenas hace un día en su nuevo club en el fútbol brasileño.
Luego de varios intentos por desvincularse de Torpedo de Rusia, Yeison Guzmán llegó a un acuerdo con la dirigencia de Fortaleza de Brasil y firmó su contrato hasta 2027, siendo uno de los refuerzos más llamativos del club en este mercado de fichajes.
Antes el jugador tuvo ofertas de otros equipos, incluidos Junior FC y Millonarios FC, los cuales desistieron de su traspaso en vista de que no se había desvinculado formalmente de Torpedo, equipo que pasa por serios problemas financieros e incluso su presidente tiene problemas con la ley en Rusia.
Ahora, solo un día después de su llegada al fútbol brasileño, Yeison Guzmán sufre su primer 'problema', siendo una situación que se veía venir, pese a que no tiene que ver con su desvinculación de Torpedo, y más bien pasa por el mal momento deportivo de Fortaleza.
Yeison Guzmán se quedó sin técnico en Fortaleza de Brasil
Pues Renato Paiva fue destituido este martes como entrenador del Fortaleza este martes 2 de septiembre tras una breve y poco exitosa etapa al frente del equipo. El club brasileño tomó la decisión debido al bajo rendimiento en el Campeonato Brasileño, donde actualmente ocupa la penúltima posición y está en zona de descenso.
En un breve comunicado, el club agradeció al técnico portugués por su trabajo y le deseó éxito en sus futuros proyectos. "Fortaleza Esporte Clube anuncia la salida del técnico Renato Paiva del mando técnico del equipo. También abandonan el Club los asistentes Ricardo Dionísio y Miguel Santos y el entrenador de porteros Rui Tavares".
Paiva apenas dirigió diez partidos con el equipo del estado de Ceará, logrando solo una victoria y sufriendo la eliminación de la Copa Libertadores. Su salida se da antes de cumplir dos meses en el cargo, tras haber llegado como reemplazo del argentino Juan Pablo Vojvoda, un técnico que dejó una huella importante en el club.
Vojvoda se marchó tras cuatro años exitosos en Fortaleza, tiempo en el que logró clasificar al equipo tres veces a la Copa Libertadores y lo llevó a la final de la Copa Sudamericana en 2023. La comparación entre ambos procesos deja en evidencia la presión que tenía Paiva y los altos estándares que dejó su antecesor.
Ahora, se aguarda por el que será el nuevo entrenador de Fortaleza, y quien se espera sea presentado en las próximas horas, pues el equipo requiere de un DT que le permita salir de la zona de descenso. Por lo pronto, el equipo se alista para recibir a Vitória el sábado 13 de septiembre.
O Fortaleza Esporte Clube comunica a saída do treinador Renato Paiva do comando técnico da equipe.— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) September 2, 2025
Os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos e o preparador de goleiros Rui Tavares também deixam o Clube.
O Leão do Pici agradece os serviços prestados e deseja sucesso para o… pic.twitter.com/ope2cbJP0x
