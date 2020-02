Sebastián Pérez resolvió parte de su situación y volverá a Argentina

Hasta el jueves la situación de Sebastián Pérez parecía clara, sin embargo, unas declaraciones del presidente de Barcelona de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien aseguró que no habrá demanda de Boca hacia la institución ecuatoriana y que el jugador no volvió a entrenarse con ellos a causa por decisión propia, por lo que se reencontrará con el plantel 'xeneize' y quedará en las manos de Migue Ángel Russo tomar la decisión de si cuenta con él o no.

Las últimas informaciones aseguraban que los argentinos demandarían al equipo de Guayaquil por considerar que el desconocimiento del contrato se traducía en una especie de aceptación de la compra, hecho que hubiera conllevado a un pleito legal entre las partes, sin embargo, fue Álvarez quien aseguró que nada de esto sucedería, pero que tampoco serían ellos los que se hicieran responsables del pago de lo adeudado al jugador, pues el contrato del futbolista se realizó con la anterior dirigencia.

"No hay ninguna demanda y ningún problema. Él va a entrenarse en Boca, nunca quiso regresar. Nuestro club no tiene nada que ver en ese aspecto", afirmó el dirigente ecuatoriano quien intentó resolver todo de la mejor manera posible, sin embargo, habrá que ver qué decisión toma el jugador sobre el dinero que se le debe y si también emprenderá un proceso contra el equipo del país vecino.

En principio, Miguel Ángel Russo aseguró que no tendría en cuenta al colombiano pues en esa posición tiene varios jugadores que pueden cubrir su lugar y que ya tienen "ganado" su puesto, sin embargo, a medida que pasen los partidos la decisión del técnico podría cambiar y esto beneficiaría a un jugador que no logró consolidarse en el club argentino desde su arribo.