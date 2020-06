Sebastián Vásquez: de Deportivo Pereira al fútbol de Lituania

Tras un fugaz paso por el fútbol colombiano, en el que no tuvo el respaldo de todos sus técnicos, el extremo Sebastián Vásquez se ha consolidado en el fútbol lituano, en donde hace parte de Panevezys. Allí, el colombiano es habitual titular, brilla con su equipo y aspira que este sea el primer paso de su historia en el fútbol europeo, donde sabe que tiene que luchar para conseguir buenas oportunidades.

"Actualmente vengo de una lesión pero me he ido recuperando. Juego de extremo por la derecha. Antes de jugar aquí (Panevezys), jugué la Copa Ciudad de Pereira y ahí me fue bien. Hice cuatro goles y, en ese momento, me habló un representante español quien me llevó, primero, a Bulgaria; ahí no me pude quedar por el idioma pese a que el técnico era portugués y me quería dejar, pero el idioma me lo impidió. Después llegué acá a Lituania, me adapté y me ha ido bien con la experiencia y aprendiendo del fútbol europeo", arrancó diciendo Vásquez al programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2.

Luego, prosiguiendo con su experiencia, señaló: "Acá te dan todo, las comidas, el apartamento, lo tienes todo. Mi empresario es un español y yo tengo contrato aquí hasta diciembre, el año pasado me firmaron un año más y en diciembre se me acaba el contrato tanto con el equipo como con mi representante. El año pasado me quedé porque me hablaron de un buen proyecto, pero espero a que se me abran las puertas en otros países. Yo no quiero regresar a Colombia, yo quiero seguir ganando experiencia aquí en Europa, aunque en algún momento, unos años más adelante sí me gustaría volver".

Y ahondando en el tema del idioma contó cómo ha logrado solucionar ese aspecto en el último tiempo. "Acá me encontré con un brasilero que hablaba español y me traducía, después fui aprendiendo inglés. Ahora ya uno va conociendo otros idiomas como el ruso, que se habla mucho acá".

Finalmente, habló del porqué de la decisión de partir del fútbol colombiano. "En el pereira estuve en el 2016 con (Néstor) Craviotto, ahí perdimos el ascenso con leones. Él me formó a mí, me hizo crecer, me dio la oportunidad de debutar y me fue llevando paso a paso. Después llegó Bulleri y solo me dejó jugar dos partidos, yo hablé con él para que me diera una explicación y no me la dio, entonces hablé con Candamil y busqué opciones. Estuve un año sin equipo hasta que llegó Santa, él me llamó y me dijo que me iba a tener en cuenta para el deportivo Pereira, me llevó a un clásico contra el Caldas y después me sacó. Así que por eso tomé la decisión de irme", recalcó.