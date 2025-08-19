Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 17:22
Sebastián Viera alista su regreso al FPC: campeón lo contrataría como nuevo DT
Campeón del FPC buscaría contratar a Sebastián Viera como nuevo director técnico.
El semestre de clausura en el Fútbol Profesional Colombiano ha traído consigo varias sorpresas durante los primeros compromisos que se han llevado a cabo, en donde poco a poco se van definiendo los líderes de cada una de la competencias, Liga BetPlay, Torneo BetPlay y Liga BetPlay Femenina, pero también se empiezan a confirmar decisiones clave dentro de los equipos que les permita llegar hasta las últimas instancias y luchar por un nuevo título.
Dentro de las decisiones importantes que se han venido tomando en cuenta dentro de los equipos de las distintas categorías está la continuidad de los directores técnicos, tal como ha hecho Unión Magdalena con Alexis García y Gerardo Bedoya, en Patriotas se hizo lo mismo con Jonatan Risueño y otro que se suma a esta lista de equipos que dieron de baja a su estratega recientemente fue Cúcuta Deportivo, el cual se despidió de Bernardo Redín y buscaría darle la bienvenida a Sebastián Viera.
Le puede interesar: Juan Carlos Osorio sería el nuevo DT de Millonarios, ¿verdad o rumor?
Cúcuta se interesa en la contratación de Sebastián Viera
A pesar de contar con un buen presente deportivo, Bernardo Redín parece haber quedado estancado con Cúcuta al no lograr los objetivos que se plantean al inicio de cada campaña, por lo que decidió dar un paso al costado y dejarle la puerta abierta a otro candidato en el banquillo técnico.
Mientras tanto, las directivas del 'motilón' comenzaron a trabajar en hallar pronto un reemplazo que se acomode a las necesidades del club para soñar nuevamente con el ascenso a la primera división, por lo que se ha estado hablando sobre la posible llegada de Sebastián Viera, figura del Fútbol Profesional Colombiano como arquero y también con una trayectoria destacable auspiciando como director técnico.
El estratega uruguayo ha entrado en los planes de Cúcuta tras la inminente respuesta negativa de Jorge Luis Pinto y también las complicaciones que se han empezado a dar con Hernán Torres.
Hernán Torres ya no viene. Pinto no se asoma por aquí mientras esté Cadena. Querían que volviera Bernal. Ahora se suma como opción para dirigir al Cúcuta Deportivo Sebastián Viera exarquero del Junior.— Wilber Rodríguez Moros (@wil_rodrimoros) August 18, 2025
En otras noticias: ¿Juan Carlos Osorio es opción de Millonarios?
Lea también: Equipo brasileño quiere desarmar a Once Caldas; una figura ya firmó precontrato
¿Cómo le fue a Sebastián Viera dirigiendo en Real Cartagena?
Viera se retiró como futbolista profesional en Junior de Barranquilla y comenzó su carrera como director técnico en el banquillo de Real Cartagena en el segundo semestre deportivo de 2024. En el cuadro cartagenero consiguió dirigir en 37 ocasiones, sumando 21 victorias, seis empates y 10 derrotas.
Fuente
Antena 2