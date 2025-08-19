Sebastián Viera alista su regreso al FPC: campeón lo contrataría como nuevo DT

El semestre de clausura en el Fútbol Profesional Colombiano ha traído consigo varias sorpresas durante los primeros compromisos que se han llevado a cabo, en donde poco a poco se van definiendo los líderes de cada una de la competencias, Liga BetPlay, Torneo BetPlay y Liga BetPlay Femenina, pero también se empiezan a confirmar decisiones clave dentro de los equipos que les permita llegar hasta las últimas instancias y luchar por un nuevo título.

Dentro de las decisiones importantes que se han venido tomando en cuenta dentro de los equipos de las distintas categorías está la continuidad de los directores técnicos, tal como ha hecho Unión Magdalena con Alexis García y Gerardo Bedoya, en Patriotas se hizo lo mismo con Jonatan Risueño y otro que se suma a esta lista de equipos que dieron de baja a su estratega recientemente fue Cúcuta Deportivo, el cual se despidió de Bernardo Redín y buscaría darle la bienvenida a Sebastián Viera.

Cúcuta se interesa en la contratación de Sebastián Viera

A pesar de contar con un buen presente deportivo, Bernardo Redín parece haber quedado estancado con Cúcuta al no lograr los objetivos que se plantean al inicio de cada campaña, por lo que decidió dar un paso al costado y dejarle la puerta abierta a otro candidato en el banquillo técnico.

Mientras tanto, las directivas del 'motilón' comenzaron a trabajar en hallar pronto un reemplazo que se acomode a las necesidades del club para soñar nuevamente con el ascenso a la primera división, por lo que se ha estado hablando sobre la posible llegada de Sebastián Viera, figura del Fútbol Profesional Colombiano como arquero y también con una trayectoria destacable auspiciando como director técnico.