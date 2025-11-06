Sebastián Villa hace historia en Argentina; campeón con Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia (el equipo donde milita el colombiano Sebastián Villa) se consagró este miércoles campeón de la Copa Argentina de fútbol tras vencer por penaltis a Argentinos Juniors en la final disputada en el estadio Monumental Presidente Perón de la ciudad de Córdoba, conquistando así su primer trofeo desde su ascenso a Primera División en 2024.

Para ser el nuevo campeón, Independiente Rivadavia se repuso a terminar el partido con nueve jugadores por las expulsiones de Maximiliano Amarfil (minuto 41) y Alejo Osella (m.92), además de su técnico, Alfredo Berti (m.77), a recibir el gol del empate 2-2 en el minuto 97 y a la repetición en la tanda de penaltis del último cobro del equipo rival, a cargo de Tomás Molina.

Álex Arce (m.9) y Matías Fernández (m.62) pusieron la ventaja de Independiente Rivadavia, pero Alan Lescano (m.64) y Erik Goody (m.97) establecieron el empate en el tanteador de Argentinos Juniors, lo que forzó la definición desde el punto blanco.

