Jue, 06/11/2025 - 06:57
Sebastián Villa hace historia en Argentina; campeón con Independiente Rivadavia
El exjugador de Boca Juniors es una de las figuras del equipo de la ciudad de Mendoza.
Independiente Rivadavia (el equipo donde milita el colombiano Sebastián Villa) se consagró este miércoles campeón de la Copa Argentina de fútbol tras vencer por penaltis a Argentinos Juniors en la final disputada en el estadio Monumental Presidente Perón de la ciudad de Córdoba, conquistando así su primer trofeo desde su ascenso a Primera División en 2024.
Para ser el nuevo campeón, Independiente Rivadavia se repuso a terminar el partido con nueve jugadores por las expulsiones de Maximiliano Amarfil (minuto 41) y Alejo Osella (m.92), además de su técnico, Alfredo Berti (m.77), a recibir el gol del empate 2-2 en el minuto 97 y a la repetición en la tanda de penaltis del último cobro del equipo rival, a cargo de Tomás Molina.
Álex Arce (m.9) y Matías Fernández (m.62) pusieron la ventaja de Independiente Rivadavia, pero Alan Lescano (m.64) y Erik Goody (m.97) establecieron el empate en el tanteador de Argentinos Juniors, lo que forzó la definición desde el punto blanco.
Independiente Rivadavia logró el primer trofeo de su historia
Fundado en 1913, el equipo de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima, pasó más de un siglo compitiendo en torneos locales, regionales y del ascenso argentino.
En 1999 ascendió a la Primera B Nacional, segunda categoría del fútbol del país sudamericano, donde disputó tres temporadas y volvió a descender. En 2007 consiguió un nuevo ascenso y desde entonces alternó buenas y malas temporadas hasta que en 2023 logró finalmente el ascenso a la Primera División.
Tras una primera temporada correcta en la que finalizó undécimo, la 'Lepra' se mantiene este año lejos de los puestos de descenso y, mientras que no ha destacado en el Torneo Clausura, sí logró hacer historia en la Copa Argentina.
Sebastián Villa gritó campeón en Argentina con Rivadavia
Para alcanzar la histórica final en esta Copa Argentina, los dirigidos por Alfredo Berti eliminaron en semifinales a River Plate en una dramática definición por penales coronada por la figura del equipo, el colombiano y exjugador de Boca Juniors, Sebastián Villa.
Antes, debieron vencer a Estudiantes de Caseros, Platense (campeón del torneo Apertura 2025 de Primera División), Central Córdoba y Tigre.
