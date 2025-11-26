Sebastián Villa se va de Rivadavia y ya suena para gigante club argentino

Sebastián Villa anunció su salida de Rivadavia y podría recaer en un grande de Argentina

El delantero antioqueño de 29 años estuvo en una charla reciente con Radio Nihuil, allí, agradeció a la ‘Lepra Mendocina’ por darle la oportunidad de volver al fútbol argentino y dio un mensaje de despedida a todos los aficionados, asegurando que no cumplirá su contrato (que vencía en junio de 2026) y cambiará de equipo para inicios de 2026.

“El compromiso que he tenido por la institución fue muy grande. Ha sido recíproco. En la vida hay etapas que se cumplen, doy gracias a Dios porque he dejado todo por este club. Ahora mi representante y el presidente se encargarán de ver lo mejor para mi futuro. Tengo palabras de agradecimiento para la gente y para el club", aseguró Villa.

“Me voy tranquilo, dejé todo por estos colores, estuve un año y medio acá en Mendoza y me brindaron ese amor que necesitaba. Venía de una situación muy difícil de mi vida, me había tocado ir a Bulgaria para poder resurgir, vine a Independiente con mucha ilusión y ganas de surgir como el ave Fénix”, añadió el delantero.