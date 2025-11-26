Actualizado:
Sebastián Villa se va de Rivadavia y ya suena para gigante club argentino
El delantero colombiano dio mensaje de agradecimiento al club que lo hizo resurgir.
Una de las figuras del histórico título de Independiente Rivadavia (primero de su historia en la Primera División) levantando el trofeo de la Copa Argentina 2025, fue sin duda el delantero colombiano Sebastián Villa, quien a lo largo de la temporada aportó goles, asistencias y desequilibrio que lo pusieron en los más aplaudidos de la plantilla.
El exjugador de Deportes Tolima y Boca Juniors, quien vivió un momento difícil en su vida tras ser expulsado del equipo Xeneize por los líos de la supuesta violencia contra su entonces pareja sentimental, tuvo una segunda oportunidad en el fútbol jugando para Independiente Rivadavia, un club poco conocido que le ayudó a retomar el nivel que lo puso alguna vez en el radar de la Selección Colombia.
Sebastián Villa anunció su salida de Rivadavia y podría recaer en un grande de Argentina
El delantero antioqueño de 29 años estuvo en una charla reciente con Radio Nihuil, allí, agradeció a la ‘Lepra Mendocina’ por darle la oportunidad de volver al fútbol argentino y dio un mensaje de despedida a todos los aficionados, asegurando que no cumplirá su contrato (que vencía en junio de 2026) y cambiará de equipo para inicios de 2026.
“El compromiso que he tenido por la institución fue muy grande. Ha sido recíproco. En la vida hay etapas que se cumplen, doy gracias a Dios porque he dejado todo por este club. Ahora mi representante y el presidente se encargarán de ver lo mejor para mi futuro. Tengo palabras de agradecimiento para la gente y para el club", aseguró Villa.
“Me voy tranquilo, dejé todo por estos colores, estuve un año y medio acá en Mendoza y me brindaron ese amor que necesitaba. Venía de una situación muy difícil de mi vida, me había tocado ir a Bulgaria para poder resurgir, vine a Independiente con mucha ilusión y ganas de surgir como el ave Fénix”, añadió el delantero.
El rumor de su llegada a River Plate
En la entrevista, el futbolista colombiano no dio detalles del nuevo equipo que lo recibirá, sin embargo, en territorio argentino ha sonado el rumor de un posible interés que podría tener River Plate luego de conocer su salida de Rivadavia, además, la chance de su llegada crece teniendo en cuenta la reestructuración en la nómina que el técnico Marcelo Gallardo planea para el 2026.
Habrá que esperar entonces cuál será el próximo equipo de Sebastián Villa, que según sus declaraciones tendría oportunidades grandes de vestir la camiseta de un equipo más importante que Rivadavia, dejando de lado el club de Mendoza y su chance de jugar la próxima Copa Libertadores por ser campeón de la última Copa Argentina.
