Secretaría del Deporte de Cali no prestará el Pascual Guerrero a Boca Juniors para el Torneo BetPlay

En el documento se explica que la Secretaría del Deporte y la Recreación "se permite informarle que de ser autorizada la exigencia técnica del mantenimiento de la grama se excede a lo recomendado, en consecuencia, no es viable brindar dicha autorización".

Alexander Otero, presidente de Boca Juniors explicó en Antena 2 Cali que efectivamente dicho comunicado establece que el escenario no será prestado, por lo que lamenta dicha situación ya que el club ha utilizado el estadio como su sede en el último año.

"Estamos sorprendido por que dicen que no se va a prestar el espacio y estamos buscando a donde irnos, por que si no se puede prestar el Pascual, debemos buscar una nueva sede, a pesar de que no queremos hacer eso", dijo.