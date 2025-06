Segundo Castillo recibe ultimátum de la FIFA: Barcelona prende alarmas

Para nadie es un secreto que la eliminación de la Copa CONMEBOL Libertadores de América complica bastante a Segundo Castillo y al Barcelona de Ecuador. Eliminaron al Corinthians en fase previa, pero no pudieron sellar la clasificación en la fase de grupos. Se quedaron sin torneo internacional, y, como si fuera poco, perdieron el liderato de la LigaPro Ecuabet en manos de Independiente del Valle.

Todo esto empieza a sumar argumentos que pueden dejar a Segundo Castillo afuera de la dirección técnica. De hecho, en la agenda tienen a Ismael Rescalvo como un posible sucesor de Castillo. Además, el elegante entrenador sufrió varias sanciones en el camino de la Libertadores por un pin que utilizó dando patrocinio a la Lotería Nacional de Ecuador, aspecto que está prohibido en la competencia.

Aunque la dirigencia mantiene completo respaldo para la continuidad de Segundo Castillo, el interés en Ismael Rescalvo dice otra cosa en medio de una situación compleja que vive el Barcelona por las recurrentes sanciones por parte de la FIFA que inquietan a la institución.

NUEVA SANCIÓN CONFIRMADA ATENTA CON UN FICHAJE

Desde hace algunas semanas, apareció una tercera alerta por parte de la FIFA que indicó la necesidad de saldar cuentas con jugadores y exfutbolistas del equipo amarillo que todavía estaban pendientes. Esas sanciones del ente que rige al balompié mundial señalaban que no podían fichar jugadores en el próximo mercado.

Justamente, Barcelona acaba de presentar a Miguel Parrales, pero no podrá debutar hasta que paguen las deudas que todavía deben. La FIFA les volvió a advertir con la quinta sanción que sentencia la imposibilidad de fichar jugadores en este libro de pases.

Curiosamente, pudieron definir el futuro de Miguel Parrales. El delantero no será tenido en cuenta hasta que no salgan de los pagos que todavía deben. El jugador no fue inscrito ni lo será.

La única forma en la que Barcelona podrá presentar de manera oficial a su primer fichaje como jugador inscrito del club será si llegan a un acuerdo de pago con las diferentes personas a quien todavía les adeuda dinero.

EL MERCADO DE FICHAJES DE BARCELONA

Si no hay un acuerdo, Barcelona no podrá cumplir los objetivos que tiene en el mercado de fichajes. Además de Miguel Parrales, el club espera poder fichar a Jonathan Perlaza que también está en el radar de su acérrimo rival, Emelec. Pero, el elenco amarillo no quiere parar ahí. Suenan otras posiciones que esperan contratar todavía sin nombres confirmados.

Se trata de cuatro refuerzos, entre ellos, un delantero, un defensa, un enganche y un extremo. Con Parrales y con Jonathan Perlaza, cumpliría el objetivo de contratar a un atacante y un extremo. No obstante, hasta que no paguen sus deudas, la FIFA no los dejará fichar.

Además de pagar lo que adeudan, tendrán un mes para acudir al mercado de fichajes, dado que la temporada de transferencias estará abierta por solo junio. Le quedan poco más de dos semanas para ponerse al día y contratar a los otros objetivos en el libro de pases.