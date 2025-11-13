Segundo Castillo se alista para dirigir: el equipo que tomará en 2026

Después de la Copa Libertadores que arrancó de buena manera sacando a Corinthians de las fases previas, pero que no transitó de la misma forma en la fase de grupos con la eliminación, los directivos del Barcelona de Guayaquil decidieron acabar el vínculo con Segundo Alejandro Castillo.

Vea también: Colombia vs Nueva Zelanda cambió de horario, ¿por qué?

Desde su salida, ha sonado en varios clubes como El Nacional de Quito y Técnico Universitario, pero ha optado por descansar y seguir sus pasos en otras facetas como modelo de marcas de trajes, así como acostumbró a los seguidores y a extraños que le tomaron cariño a su forma de atender a los partidos en el banquillo.

Elegante en todas las presentaciones de la Copa Libertadores y de la Liga Ecuabet, su regreso a los banquillos para volver a dejar huella está a la vuelta de la esquina, dado que le apareció una oportunidad de oro con la salida de un estratega y con su nombre que ha estado en el radar del Delfín Sporting Club de Manta.

DELFÍN SC QUIERE CONTRATAR A SEGUNDO CASTILLO PARA EL 2026

Sin la posibilidad de sellar la clasificación para la Copa Sudamericana, ni mucho menos para la Copa Libertadores, Delfín tomó la decisión de aceptar la renuncia de Patricio Urrutia. Ante esta salida, quedó vacante el puesto del director técnico que podría ser ideal para Segundo Castillo.

Le puede interesar: La FIFA publicó los nominados al Premio Puskas: Así se vota

De hecho, desde algunos medios de Guayaquil están indicando que el ‘Mortero’ Castillo es uno de los amplios nombres que están sonando para tomar las riendas de un campeón de Ecuador. Delfín se quedó con la Serie A en 2019 y con Segundo Castillo buscarán ir por el título el siguiente año.

Segundo Castillo deberá tomar la decisión ante los rumores de una posible vinculación para el Delfín que sueña con reivindicarse después de la terrible goleada de 8-0 frente a Aucas.

Lea también: Richard Ríos sufre lo peor en Fecha FIFA: desde Benfica lo confirma

Delfín va en la sexta casilla de la fase final. Último y sin opciones de sellar la clasificación para la Copa Sudamericana, el club de Manta quiere renacer con Segundo Castillo, que, pese a no conseguir los resultados en torneo internacional con Barcelona, y aunque no pudo pelear de tú a tú frente a Independiente del Valle, dejó al club en la parte alta, algo que permitió que el ‘Ídolo del Astillero’ esté peleando por clasificar a alguno de los dos certámenes continentales.