Segundo Castillo se irá de Barcelona: las suculentas ofertas que recibió

Esta semana hubo una nueva fecha de la Copa Libertadores de América para el Barcelona de Guayaquil que tuvo que regresar a casa para enfrentar a River Plate. Había un buen semblante después de que los ecuatorianos lograron sacar un valioso empate en Argentina sin goles.

Sin embargo, la gestión de Segundo Castillo va de mal en peor en la Copa Libertadores tras las dos derrotas que dejan a la institución en la tercera casilla instalado en zona de Copa Sudamericana. El entrenador ha perdido credibilidad por las caídas ante Universitario de Deportes y River Plate, ambas en el Monumental Banco Pichincha.

Vea también: Real Madrid y Barcelona se alistan para su última cita de la temporada

Los hinchas se empiezan a desesperar con el timonel técnico conformado por Segundo Castillo por los malos resultados en la Copa Libertadores, pese a que son líderes en la LigaPro Ecuabet. Es un entrenador que contagió a sus dirigidos con sus atuendos particulares, pero la afición ya no tiene paciencia con su elegancia y su poco juego táctico como lo fulminan últimamente.

De hecho, en la última salida en la Copa Libertadores, utilizó tal vez su traje más particular con un estilo de ‘AnimalPrint’ que dejó deslumbrado a Wilmar Roldán y a los demás espectadores del compromiso. Esto no sirve si no hay resultados y Segundo Castillo ya empieza a tomar un camino afuera de Barcelona, pese a que tiene contrato hasta finales del 2025.

LA OFERTA QUE RECIBIÓ SEGUNDO CASTILLO QUE PODRÍA CAMBIAR SU FUTURO

Por las derrotas, los dirigentes de Barcelona ya empiezan a acercar nombres que puedan suplir al ecuatoriano de 42 años. Suenan uruguayos para darle un giro al club y un argentino que podría tomar el interinato como inició el actual cuerpo técnico consolidado por buenos resultados.

Además, Segundo Castillo también podría dar el golpe y cambiar de rumbo ahora que está en mal momento en la Copa Libertadores. El entrenador no oculta su sueño de ser director técnico de la selección de Ecuador y en ese sentido, ya empezó a recibir ofertas que lo pueden acercar a cumplir esa meta que tiene para el futuro.

Y es que, en este caso, las ofertas que ha recibido se alejan del fútbol y del sueño que tiene el entrenador de dirigir a la selección nacional. Pues, de acuerdo con información de la cuenta Mr. Offsider, se trata de marcas de ropa que quieren patrocinar a Segundo Castillo para el futuro.

Le puede interesar: Confirman la venta del León: cuándo, quién lo comprará y que pasará con James

El medio ecuatoriano indicó, “varias marcas de ropa han mostrado interés en brindar los outfits a Segundo Alejandro Castillo para sus futuros partidos al frente de Barcelona. El gusto del entrenador por los trajes ha provocado que productores locales quieran mostrar sus creaciones a través del entrenador”. También ha habido ofertas internacionales que podrían cambiar su rumbo.

Pero, Segundo Castillo sí o sí debe cambiar el pensamiento de hinchas que lo liquidan por pensar en el uso de esos trajes y en lo deportivo, no han conseguido los resultados ideales para seguir en la Copa Libertadores tras la fase de grupos.