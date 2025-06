Segundo Castillo 'traicionaría' a Barcelona: dirigiría un rival directo

Desde que se conoció el ultimátum del Barcelona a Segundo Castillo, y, posteriormente, la salida concreta del director técnico a la espera de que dirija ante Liga de Quito y Mushuc Runa, mucho se ha hablado del futuro inmediato del entrenador con la posibilidad de seguir en el equipo de Guayaquil como asistente. Castillo tendrá que decidir si será el segundo de Ismael Rescalvo o si busca otros aires.

En medio de esas posibilidades, Segundo Castillo podría continuar como entrenador en posesión para seguir forjándose después de un proyecto deportivo interesante que ilusionó bastante en la Copa Libertadores, pero no fue suficiente. El ‘Mortero’ apareció en los rumores de dos elencos de la LigaPro Ecuabet.

Técnico Universitario y El Nacional quieren contar con los servicios de Segundo Castillo, pero no serán los únicos. De hecho, apareció en las últimas horas la posibilidad de que firme con un acérrimo rival de Barcelona, que, seguramente, si llega a suceder, los hinchas no dudarían en tildar a Castillo de traidor.

LA TRAICIÓN DE SEGUNDO CASTILLO AL BARCELONA DE GUAYAQUIL

El entrenador ecuatoriano que se ganó la fama por su manera de vestir tan particular en la Copa Libertadores dirigirá sus dos últimos encuentros y tendrá que definir qué hacer en las próximas semanas. Tiene la oferta de ser asistente técnico, quiere dirigir en algún momento a la selección de Ecuador y aparece otro rumor de un equipo de la LigaPro Ecuabet.

Aunque Emelec está cómodo con Jorge Célico en el banquillo, han aparecido varios nombres en la agenda de los directivos en caso de que el entrenador argentino saliera de la institución. A Segundo Castillo le preguntaron sobre una posibilidad de tomar las riendas del cuadro eléctrico, clásico rival del Barcelona.

El ‘Clásico del Astillero’ es uno de los partidos más importantes de la liga de Ecuador. Seguramente, el jugador que pase de un equipo al otro en Guayaquil será relegado y será mal visto frente a su hinchada, y este puede ser el caso del actual entrenador del Barcelona.

Pues, Segundo Castillo no dudó en afirmar que se trata de un trabajo y que no se debe cerrar puertas, “siempre uno tiene que ser profesional, pero no puedo decir de esa agua no he de beber. Hay mucho respeto al club donde estoy, y un cariño inmenso también”.

LA RABIA DE LA HINCHADA FRENTE A SEGUNDO CASTILLO

Mientras Barcelona está en un momento difícil y con la necesidad de ganar ante Liga de Quito y Mushuc Runa para volver al liderato, Segundo Castillo no ve una. La intensidad de la competencia, y con ambos partidos que serán dirigidos por Castillo dejan en evidencia al entrenador ecuatoriano que apareció en redes sociales con su elegancia y bailando como si nada pasara en lo deportivo.

Y es que, por más de que sea su vida privada, lo fulminan, dado que lo señalan de no estar concentrado en los dos partidos que deberá dirigir y que pondrán fin a su trayectoria como técnico en posesión del Barcelona de Guayaquil.