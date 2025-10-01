Segundo Castillo volvería a dirigir: campeón de Ecuador lo quiere

Hace algunos meses, Segundo Alejandro Castillo estaba dirigiendo al Barcelona de Guayaquil y tomó mucha fama por dos aspectos. El primero, por una gran Copa Libertadores en la fase previa cuando superaron al Corinthians y sellaron la clasificación para disputar la fase de grupos en donde no pudieron tener el mismo efecto. Y el otro punto, por sus atuendos que utilizó en la competencia.

Su salida de Barcelona de Guayaquil significó su final en direcciones técnicas después de que le llovieran ofertas de importantes y reconocidas marcas de trajes que lo contrataron como modelo para portar sus prendas. Sin embargo, regresar a los banquillos es el máximo objetivo de Segundo Castillo y ha tenido varias posibilidades en el último tiempo.

De hecho, una vez salió del club de Guayaquil aparecieron algunas opciones de Orense, Técnico Universitario y Universidad Católica, pero no llegaron a cerrar las posibilidades. En ese sentido, apareció una nueva oportunidad para el director técnico que volvería a dirigir en la Liga Ecuabet con un reciente campeón.

AUCAS QUIERE CONTRATAR A SEGUNDO CASTILLO

De acuerdo con algunos medios ecuatorianos, todo parece indicar que el Aucas sería la primera opción de Segundo Castillo, dado que podrían tener un cambio de entrenador y el llamado sería Castillo que lleva algunos meses sin dirigir tras salir del Barcelona.

Aucas quedó campeón con César Farías en el 2022 y ahora quiere depositar su confianza en Segundo Castillo. El club de Quito está en busca de quedarse con la última plaza para la Copa Sudamericana al disputar la ronda de los Play-Offs. Esa será la última oportunidad para poder llegar a una copa internacional el próximo año.

Bajo ese panorama, y, tras el final de la fase regular, los directivos de Aucas estarían pensando en un cambio de dirección técnica y podría ser Segundo Castillo el elegido para reemplazar a Gabriel Pereyra que estaría en el ojo del huracán por no haber podido clasificar a la ronda del campeonato.

En caso de que se consolide lo de la oferta de Aucas para poder fichar a Segundo Castillo, este sería su segundo equipo en la dirección técnica después de su experiencia en Barcelona de Guayaquil que terminó tras la Copa Libertadores que quedaron eliminados y sin posibilidades de clasificar para la Copa Sudamericana.